سفير قطر في بريطانيا يفضح أكاذيب سفير السعودية “المضللة” حول حصار قطر ومستقبل علاقات دول الخليج

أبدى يوسف الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة تفاجأه من تعليقات السفير السعودي خالد بن بندر آل سعود المضللة حول حصار قطر ومستقبل علاقات دول الخليج خلال مشاركته الأخيرة التي ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن.

١- فوجئت بتعليقات السفير السعودي المضللة حول حصار #قطر ومستقبل علاقات دول الخليج خلال مشاركته الأخيرة التي ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية @RUSI_org في لندن. — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) October 18, 2019

وقال السفير “الخاطر” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: ” ان إشارته (السفير السعودي) الى ابتعاد دولة قطر عن مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الحصار الغير الشرعي ودعواتنا المستمرة لحوار مفتوح، غير صحيحة”.

وأكد أن “الواقع ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قوضوا مجلس التعاون الخليجي من خلال السلوك التدميري المتبع.

٢- ان إشارته الى ابتعاد دولة قطر عن #مجلس_التعاون_الخليجي ،على الرغم من الحصار الغير الشرعي ودعواتنا المستمرة لحوار مفتوح، غير صحيحة. الواقع ان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قوضوا مجلس التعاون الخليجي من خلال السلوك التدميري المتبع. — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) October 18, 2019

واضاف أنّ “محاولات المملكة العربية السعودية الرامية لتقويض سيادتنا وإجبارنا على اتباع سياستها هي محاولات مرفوضة”.

وقال السفير القطري: “نحترم المملكة العربية السعودية كدولة مستقلة ذات سيادة تفي بالتزاماتها الدولية والأمر ذاته ينطبق على دولة قطر”.

٣- ان محاولات المملكة العربية السعودية الرامية لتقويض سيادتنا وإجبارنا على اتباع سياستها هي محاولات مرفوضة. نحترم المملكة العربية السعودية كدولة مستقلة ذات سيادة تفي بالتزاماتها الدولية والأمر ذاته ينطبق على دولة قطر. — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) October 18, 2019

وتابع: “صرح السفير السعودي ان (السعوديون قطريون والقطريون سعوديون) غير ان السعودية هي التي فرضت هذه الأزمة على الشعبين وأخضعتهم لإجراءات عقابية. فإذا كانوا يعتقدون اننا شعب واحد كان يجدر بهم السعي لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية”.

٤- صرح السفير السعودي ان "السعوديون قطريون والقطريون سعوديون" غير ان السعودية هي التي فرضت هذه الأزمة على الشعبين وأخضعتهم لإجراءات عقابية. فإذا كانوا يعتقدون اننا شعب واحد كان يجدر بهم السعي لحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) October 18, 2019

وختم تغريداته قائلاً: ” على الرغم من تأثيراته فإن دولة قطر خرجت أقوى مما كانت عليه قبل الحصار. سنواصل دعواتنا الى اجراء حوار لإنهاء النزاع لما فيه مصلحة الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك فإن سيادتنا غير قابلة للمساس وهي خط احمر”.