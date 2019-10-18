“شاهد” فيديو مثير لفتاة يحدث ضجة واسعة في الشارع السعودي ويضع شركة “شماغ البسام” في موقف محرج

أثار إعلان لشركة “شماغ البسام” السعودية، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، بعدما ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.
ونفت الشركة سريعاً بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الاعلان، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المتداول، وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف “النهج الإعلاني للشركة”.
وتوعدت “شماغ البسام” صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.