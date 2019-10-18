“شاهد” فيديو مثير لفتاة يحدث ضجة واسعة في الشارع السعودي ويضع شركة “شماغ البسام” في موقف محرج

أثار إعلان لشركة “شماغ البسام” السعودية، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، بعدما ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.

ونفت الشركة سريعاً بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الاعلان، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المتداول، وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف “النهج الإعلاني للشركة”.

مدخلين الانثى بكل شيء حتى شماغ البسام لبسوه امرأه بكره يطلع رجال يسوي دعاية شيله والا حجاب لاحول ولا قوة الا بالله يحاولون افساد المجتمع حتى بالدعايات #اريج_عبدالله_تستفز_السعوديات pic.twitter.com/wShdRgllWw — صوت الامه (@F16kwe) October 17, 2019

وتوعدت “شماغ البسام” صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.