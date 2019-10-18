“شاهد” صورة تنتشر على نطاقٍ واسع للممثلة الإباحية ميا خليفة في تظاهرات لبنان .. هذه حقيقتها

نشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ صورةً لممثلة الافلام الإباحية اللبنانية ميا خليفة، وزعموا أنّها التقطت خلال مشاركتها في تظاهرات لبنان الحالية ضد الاوضاع المعيشية والفساد والضرائب.



وتداول النشطاء تلك الصورة على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل دون التأكد من حقيقتها.

وتبيّن لـ”وطن” أنّ الصورة قديمة وليست من التظاهرات، ولا حتّى في لبنان التقطت.



وتعود الصورة للعام 2017 حينما حاول أحدُ الأشخاص التقاط “سيلفي” مع ميا خليفة في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية، دون إذنها، فقامت بلكمة على وجهه. حسبما نشرت “ديلي ميل” البريطانية آنذاك



ورغم ذلك، تمكن الشخص من التقاط الصورة، ونشرها لاحقاً على حسابه في “تويتر” قائلاً إنه تعرّض لـ”لكمة” من ميا خليفة بسبب تصويره لها دون إذنها.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة، عقب إعلانها تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وشهد الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بيروت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الجمعة، من المتظاهرين في العاصمة بيروت، “مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي”.

وقال الحريري، في كلمة متلفزة تعليقا على التظاهرات الممتدة في كل البلاد اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية، “مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتا قصيرا فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابا صريحا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر”.

وأشار الحريري، إلى أن “البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له، وأنا أحاول منذ 3 سنوات أن أقدم حلولا لمعالجة الأزمة الاقتصادية”.