قيادي حوثي منشق ارتمى في أحضان السعودية يفتري على سلطنة عُمان وهذا ما قاله عن 16مليون دولار من أمير قطر
أثار القيادي الحوثي السابق الذي رمى نفسه في أحضان السعودية علي البخيتي, موجة جدل واسعة, بعدما هاجم سلطنة عمان، متهما إياها بمساندة الحوثيين وجعل نفسها محطة للمساعدات المقدمة لجماعة أنصار الله الحوثية.
وزعم “البخيتي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد يدعم حركة الحوثيين بمبلغ ١٦ مليون دولار.
وتابع وصلة الكذب الغير مستندة لأي دليل بأن هذه الأموال أرسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى سلطنة عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في مسقط قبل أربعة أيام.
علي البخيتي زعم أيضا ضمن روايته الخيالية أن الدعم القطري الأخير للحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير قطر في لقاءات مع مسؤولين من إيران تطبيقاً لاستراتيجية البلدين في مواجهة السعودية والإمارت واستنزافهما في اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية.
واضاف:”كما وفرت #قطر لـ #الحوثيين أجهزة (scd) Secret communication devices متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة القادمة يقدر بـ ١٠٠ مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن ال ثاني الذي تم تعيينه مؤخراً سفير لقطر في #سلطنة_عمان ليقوم بهذا الدور الخاص.”
وكان التحول الكبير في موقف البخيتي وانشقاقه المفاجئ عن الحوثيين، محل جدل كبير بين النشطاء حتى ظهر حقيقة توجه من هجومه الدائم والمركز ضد سلطنة عُمان وقطر ليتضح أنه صار ضمن أبواق السعودية المأجورة الذين اشتراهم ابن سلمان لمكايدة سلطنة عمان بسبب موقفها من الأزمة الخليجية ووقوفها على خط الحياد.