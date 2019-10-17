قيادي حوثي منشق ارتمى في أحضان السعودية يفتري على سلطنة عُمان وهذا ما قاله عن 16مليون دولار من أمير قطر

أثار القيادي الحوثي السابق الذي رمى نفسه في أحضان السعودية علي البخيتي, موجة جدل واسعة, بعدما هاجم سلطنة عمان، متهما إياها بمساندة الحوثيين وجعل نفسها محطة للمساعدات المقدمة لجماعة أنصار الله الحوثية.

وزعم “البخيتي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أن حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد يدعم حركة الحوثيين بمبلغ ١٦ مليون دولار.

حاكم #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يدعم حركة #الحوثيين بمبلغ ١٦ مليون دولار؛ ارسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخاربرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية الى #سلطنة_عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في #مسقط قبل أربعة أيام./1 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 16, 2019

وتابع وصلة الكذب الغير مستندة لأي دليل بأن هذه الأموال أرسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى سلطنة عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في مسقط قبل أربعة أيام.

علي البخيتي زعم أيضا ضمن روايته الخيالية أن الدعم القطري الأخير للحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير قطر في لقاءات مع مسؤولين من إيران تطبيقاً لاستراتيجية البلدين في مواجهة السعودية والإمارت واستنزافهما في اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية.

الدعم القطري الأخير لـ #الحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير #قطر في لقاءات مع مسؤولين من #إيران تطبيقاً لاستراتيجية البلدين في مواجهة #السعودية و #الإمارت واستنزافهما في #اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية./2 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 16, 2019

واضاف:”كما وفرت #قطر لـ #الحوثيين أجهزة (scd) Secret communication devices متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة القادمة يقدر بـ ١٠٠ مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن ال ثاني الذي تم تعيينه مؤخراً سفير لقطر في #سلطنة_عمان ليقوم بهذا الدور الخاص.”

كما وفرت #قطر لـ #الحوثيين أجهزة (scd) Secret communication devices متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة القادمة يقدر بـ ١٠٠ مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن ال ثاني الذي تم تعيينه مؤخراً سفير لقطر في #سلطنة_عمان ليقوم بهذا الدور الخاص./3 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 16, 2019

وكان التحول الكبير في موقف البخيتي وانشقاقه المفاجئ عن الحوثيين، محل جدل كبير بين النشطاء حتى ظهر حقيقة توجه من هجومه الدائم والمركز ضد سلطنة عُمان وقطر ليتضح أنه صار ضمن أبواق السعودية المأجورة الذين اشتراهم ابن سلمان لمكايدة سلطنة عمان بسبب موقفها من الأزمة الخليجية ووقوفها على خط الحياد.