مفاجأة .. لهذا السبب تقوم شركة امنية اماراتية باستدراج ضباط سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية!

قالت صحيفة “هآرتس” العبريّة، إن شركة امنية اماراتية تستدرج ضباطاً سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية للعمل لديها برواتب فلكية تصل الى مليون دولار سنوياً.

وأضافت الصحيفة انّ التحقيقات كشفت أنّ [دارك ماتر] تعمل لصالح المخابرات الإماراتية لملاحقة صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين .

وذكرت “هآرتس” أن هذا الموضوع يقلق المؤسسة الاستخباراتية في اسرائيل، مشيرةً إلى أن العديد من الضباط التحقوا بالشركة الإماراتية، مع كل ما يتبع ذلك من مخاوف من انتقال الخبرات والأسرار الأمنية الإسرائيلية إلى أيادٍ أجنبية.