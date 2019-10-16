شركة امنية اماراتية تستدرج ضباطاً سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية للعمل لديها
شركة امنية اماراتية تستدرج ضباطاً سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية للعمل لديها
الهدهد

مفاجأة .. لهذا السبب تقوم شركة امنية اماراتية باستدراج ضباط سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية!

كتب وطن
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قالت صحيفة “هآرتس” العبريّة، إن شركة امنية اماراتية تستدرج ضباطاً سابقين في الإستخبارات الاسرائيلية للعمل لديها برواتب فلكية تصل الى مليون دولار سنوياً.

وأضافت الصحيفة انّ التحقيقات كشفت أنّ [دارك ماتر] تعمل لصالح المخابرات الإماراتية لملاحقة صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين .

وذكرت “هآرتس” أن هذا الموضوع يقلق المؤسسة الاستخباراتية في ، مشيرةً إلى أن العديد من الضباط التحقوا بالشركة الإماراتية، مع كل ما يتبع ذلك من مخاوف من انتقال الخبرات والأسرار الأمنية الإسرائيلية إلى أيادٍ أجنبية.

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