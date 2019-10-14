“شاهد” تركي آل الشيخ “يتحرش” بملكة جمال لبنان أنابيلا هلال في “موسم الرياض”!

أثار “تغزّل” المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بملكة جمال لبنان سابقاً الاعلامية أنابيلا هلال استنكاراً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل.





جاء ذلك بعدما نشرت انابيلا هلال فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”.

وحضرت أنابيلا هلال إلى السعودية للمشاركة في تغطية فعاليات “موسم الرياض”.





واعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى التحرش، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ماقدر يسيطر على نفسه بالاخير😭 — Ba (@ibatool___) October 13, 2019

الله يفشله — 🕊 (@as1_1111) October 13, 2019

كنت ابي امدحه بس بعد دا يخسي الباندا😭😭😭😂 — Mohra🌵. (@mohra_009) October 13, 2019

فشلنا هالدب — LJ (@realloi) October 13, 2019