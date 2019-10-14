تركي آل الشيخ يتحرش بأنابيلا هلال
تركي آل الشيخ يتحرش بأنابيلا هلال
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“شاهد” تركي آل الشيخ “يتحرش” بملكة جمال لبنان أنابيلا هلال في “موسم الرياض”!

كتب وطن
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أثار “تغزّل” المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس تركي آل الشيخ بملكة جمال لبنان سابقاً الاعلامية أنابيلا هلال استنكاراً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل.

جاء ذلك بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”.

 

وحضرت أنابيلا هلال إلى للمشاركة في تغطية فعاليات “”.

واعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى التحرش، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر.

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