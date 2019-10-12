نساء السعودية
نساء السعودية
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جديد تحرر المرأة وفق رؤية ابن سلمان.. “شاهد” فيديو الذي فجر غضب السعوديين داخل معرض الصقور

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بمواقع التواصل في مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، من داخل لعدد من الفتيات السعوديات داخل المقام في الرياض.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مشاركة نسائية لأول مرة، حيث ظهر عدد من الفتيات رفقة صقورهن داخل المعرض في مشهد مفاجئ أثار استنكار وغضب المغردين.

وعبر العديد من السعوديين في تعليقاتهم التي رصدتها (وطن) عن استيائهم من ظهور المرأة في مثل هذه النشاطات بشكل مخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وشهد معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلق، الجمعة، في الرياض بتنظيم من نادي الصقور إقبالاً كثيفاً منذ الدقائق الأولى لافتتاحه.

وشهدت أقسام المعرض حضوراً كبيراً لمختلف أركانه, واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة حتى الساعة السادسة مساءً أكثر من 30 ألف زائر مما أدى إلى توقف البيع وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري 30 قسماً تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة ، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه ، إلى جانب الفعاليات الثقافية والتوعوية ، والأمسيات الثقافية ومزاد الصقور.

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