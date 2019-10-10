حسن بن ثالث
الهدهد

كاتب إماراتي “جلطته” عملية نبع السلام فتطاول على أردوغان: هذا “العلج” يجب أن يتأدب!

كتب خاص "وطن"
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هاجم الكاتب الاماراتي المعروف ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ”العلج”- حسب لفظه- داعياً في الوقت ذاته إلى مقاطعة السياحة التركية وكذلك المنتجات التركية وكل شيء مرتبط بتركيا، فقط لأنها شن عملية عسكرية ضد الشمال السوري لحماية حدودها من الارهابيين.

وقال بن ثالث في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اطعوا العلج .. قاطعوا سياحته .. قاطعوا منتجاته .. قاطعوا كل شيء مرتبط به ..العلج اخطر وأقذر من الإيرانيين .. على الأقل الإيرانيين عدو بيّن .. على عكس العلج يظهر عكس ما يبطن .. دمروا اقتصاده بالمقاطعة .. لن يتأدب ولن يكفينا نفاقه إلا بمواجهة مباشره معه ..التقية السياسية ولى زمنها “.

وكانت عملية #نبع_ كما أسماها أردوغان، قد أثارت جنون الإمارات التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للعملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية شمال شرق ، واصفة هذا التحرك بأنه عدوان “خطير” و”اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة”.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، إن حكومة البلاد تدين “بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا”.

وأضافت الوزارة أن “هذا العدوان يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة سوريا.

ولم يمض وقتاً طويلاً على الادانات التي أطلقتها والامارات حتى أطل وزير الخارجية التركي حتى يلجم تلك الاصوات في بيان ناري قال لهما فيه : فيما أنتم “قتلتم الكثير من الناس في تركتم أشخاصا جياعا”.

وشدد رئيس الدبلوماسية التركية في تصريحات صحفية قبيل توجهه إلى الجزائر على أن عملية بلاده في شمال سوريا المسماة “” تهدف إلى “تطهير المنطقة من الإرهابيين، وضمان وحدة حدود وتراب سوريا”.

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