بعد تخديرها .. زوجة عربية تغتصب عشيقة زوجها بطريقة بشعة وتصورها بالهاتف!!

ألقت الشرطة بمنطقة أمن “العيايدة” بمدينة سلا المغربية، القبض على بائع متجول وزوجته، لتورطهما في الاعتداء الجنسي والإيذاء العمد على سيدة يشتبه في أنها على علاقة بالزوج.

ونقلت المرأة البالغة من العمر 30 سن إلى المستشفى للعلاج إثر تعرضها للاغتصاب على يد الزوجين البالغين من العمر 36 و26 سنة، بعد تخدير الضحية وتجريدها من ملابسها وإيلاج “قنينة جعة” في جهازها التناسلي.

وتم التحفظ على خمسة مقاطع فيديو مصورة في ذاكرة الهاتف المحمول للزوجة توثق لعملية الاعتداء الجنسي والجسدي في حق الضحية.

وتشير المعلومات إلى أن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في الانتقام من الضحية بسبب علاقة سابقة مفترضة مع الزوج المشتبه فيه، وفق صحيفة “الصباح” المغربية.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات القضية.