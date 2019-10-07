عسكري سعودي سابق “مغلوب على أمره” يتلقّى تهديداً خطيراً من الملحق العسكري السعودي بأمريكا بسبب هذه التغريدة
كشف عسكري سعودي سابق عن تلقّيه تهديد من الملحق العسكري السعودي في أمريكا؛ بسبب تغريدة انتقد فيها حصار قطر وسياسات المملكة وهاجم الإمارات.
وقال العسكري السعودي السابق “ريان الدوسري” في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” إن الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي هدّده بسبب تلك التغريدة، وقال له إنه ليس في أمان كونه بأمريكا.
وأضاف “الدوسري”: “قلت له أنا مغلوب بسيط وعسكري غادرت العسكرة ولست خاشقجي . المملكة لوثتها الإمارات. وما ضر الشاه سلخها بعد وفاتها؟ اعملوا ما بدا لكم وانتظروا المكافأة من العتيبة وقرقاش”.
الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي يهددني بسبب تغريدة امس— ريان الدوسري 🇸🇦🇸🇦 (@Sau1a1) October 6, 2019
قال لاتظن انك بامريكا في امان
قلت له انا مغلوب بسيط وعسكري غادرت العسكرة ولست خاشقجي
المملكة لوثتها الامارات
وما ظر الشاه سلخها بعد وفاتها اعملوا ما بدلكم وانتظروا المكافاة من العتيبه وقرقاش
أما التغريدة التي هُدّد بسببها “الدوسري” فجاء فيها: “عادينا الشعوب من اجل سواد عيون الإمارات.جنودنا يستشهدون في اليمن من اجل أهداف الإمارات. اقتصادنا يضرب ويدمر بسلاح ودعم الإمارات”.
وتابع: “حاصرنا قطر وتخاصمنا مع الكويت وسلطنة عمان كي ترضى عنا الإمارات . قدمنا شهداء ومليارات والنهاية مصالحه مع الحوثي بتنسيق الإمارات”.
عادينا الشعوب من اجل سواد عيون الامارات— ريان الدوسري 🇸🇦🇸🇦 (@Sau1a1) October 5, 2019
جنودنا يستشهدون في اليمن من اجل اهداف الامارات
اقتصادنا يضرب ويدمر بسلاح ودعم الامارات
حاصرنا قطر وتخاصمنا مع الكويت وسلطنة عمان كي ترضى عنا الامارات
قدمنا شهداء ومليارات والنهاية مصالحه مع الحوثي بتنسيق الامارات #فوز_الفهد_تسب_السعوديه
وحظيت تغريدة “الدوسري” بتفاعل واسع من قبل المغرّدين.