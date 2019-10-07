عسكري سعودي سابق “مغلوب على أمره” يتلقّى تهديداً خطيراً من الملحق العسكري السعودي بأمريكا بسبب هذه التغريدة

كشف عسكري سعودي سابق عن تلقّيه تهديد من الملحق العسكري السعودي في أمريكا؛ بسبب تغريدة انتقد فيها حصار قطر وسياسات المملكة وهاجم الإمارات.

وقال العسكري السعودي السابق “ريان الدوسري” في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” إن الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي هدّده بسبب تلك التغريدة، وقال له إنه ليس في أمان كونه بأمريكا.

وأضاف “الدوسري”: “قلت له أنا مغلوب بسيط وعسكري غادرت العسكرة ولست خاشقجي . المملكة لوثتها الإمارات. وما ضر الشاه سلخها بعد وفاتها؟ اعملوا ما بدا لكم وانتظروا المكافأة من العتيبة وقرقاش”.

الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي يهددني بسبب تغريدة امس

قال لاتظن انك بامريكا في امان

قلت له انا مغلوب بسيط وعسكري غادرت العسكرة ولست خاشقجي

المملكة لوثتها الامارات

وما ظر الشاه سلخها بعد وفاتها اعملوا ما بدلكم وانتظروا المكافاة من العتيبه وقرقاش — ريان الدوسري 🇸🇦🇸🇦 (@Sau1a1) October 6, 2019

أما التغريدة التي هُدّد بسببها “الدوسري” فجاء فيها: “عادينا الشعوب من اجل سواد عيون الإمارات.جنودنا يستشهدون في اليمن من اجل أهداف الإمارات. اقتصادنا يضرب ويدمر بسلاح ودعم الإمارات”.

وتابع: “حاصرنا قطر وتخاصمنا مع الكويت وسلطنة عمان كي ترضى عنا الإمارات . قدمنا شهداء ومليارات والنهاية مصالحه مع الحوثي بتنسيق الإمارات”.

عادينا الشعوب من اجل سواد عيون الامارات

جنودنا يستشهدون في اليمن من اجل اهداف الامارات

اقتصادنا يضرب ويدمر بسلاح ودعم الامارات

حاصرنا قطر وتخاصمنا مع الكويت وسلطنة عمان كي ترضى عنا الامارات

قدمنا شهداء ومليارات والنهاية مصالحه مع الحوثي بتنسيق الامارات #فوز_الفهد_تسب_السعوديه — ريان الدوسري 🇸🇦🇸🇦 (@Sau1a1) October 5, 2019

وحظيت تغريدة “الدوسري” بتفاعل واسع من قبل المغرّدين.