الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي
الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي
الهدهد

عسكري سعودي سابق “مغلوب على أمره” يتلقّى تهديداً خطيراً من الملحق العسكري السعودي بأمريكا بسبب هذه التغريدة

كتب وطن
0

كشف عسكري سعودي سابق عن تلقّيه تهديد من الملحق العسكري السعودي في أمريكا؛ بسبب تغريدة انتقد فيها حصار قطر وسياسات المملكة وهاجم الإمارات.

 

وقال العسكري السعودي السابق “ريان الدوسري” في تغريدةٍ نشرها على حسابه في “تويتر” إن الملحق العسكري بأمريكا العميد طيار ركن يوسف الحربي هدّده بسبب تلك التغريدة، وقال له إنه ليس في أمان كونه بأمريكا.

 

وأضاف “الدوسري”: “قلت له أنا مغلوب بسيط وعسكري غادرت العسكرة ولست خاشقجي . المملكة لوثتها الإمارات. وما ضر الشاه سلخها بعد وفاتها؟ اعملوا ما بدا لكم وانتظروا المكافأة من العتيبة وقرقاش”.

أما التغريدة التي هُدّد بسببها “الدوسري” فجاء فيها: “عادينا الشعوب من اجل سواد عيون الإمارات.جنودنا يستشهدون في اليمن من اجل أهداف الإمارات. اقتصادنا يضرب ويدمر بسلاح ودعم الإمارات”.

 

وتابع: “حاصرنا قطر وتخاصمنا مع الكويت وسلطنة عمان كي ترضى عنا الإمارات . قدمنا شهداء ومليارات والنهاية مصالحه مع الحوثي بتنسيق الإمارات”.

 

وحظيت تغريدة “الدوسري” بتفاعل واسع من قبل المغرّدين.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الأمر تخطى العباءة إلى ما هو أبعد.. “شاهد” أول عرض أزياء نسائي في…

الهدهد

“شاهد” خليفة “الفغم” وحارس الملك سلمان الجديد يظهر رسميا لأول…

تقارير

لم يتبق إلا الخمر.. ابن سلمان اتخذ قرارا يسمح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق السعودية…

حياتنا

شاهد| ليسا لبنانييْن كما قيل .. ما الذي حدث للشابين الذيْن تحرشا بفتيات سعوديات في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.