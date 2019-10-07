بالأرقام.. شقيق أمير قطر يجلط “شوال الرز” تركي آل الشيخ ويكشف عن مفاجأة حول حضور بطولة العالم لألعاب القوى

كشف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، عن عدد الجماهير التي حضرت بطولة العالم لألعاب القوى التي أسدل الستار عنها في الدوحة مؤخرا.

وقال شقيق أمير قطر في “تغريدة” رصدتها (وطن) عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “قرابة ربع مليون متفرج احتضنتهم مدرجات استاد خليفة الدولي خلال منافسات النسخة الـ17 من بطولة العالم لألعاب القوى”.

قرابة ربع مليون متفرج احتضنتهم مدرجات استاد خليفة الدولي خلال منافسات النسخة الـ17 من #بطولة_العالم_لألعاب_القوى ..

تدفقُ الجماهير قلَب واجهات الصحف الرياضية العالمية من عناوين التشكيك إلى عناوين الاندهاش والإعجاب .. pic.twitter.com/vjd8bkdsbw — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 7, 2019

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية قائلا: “تدفقُ الجماهير قلَب واجهات الصحف الرياضية العالمية من عناوين التشكيك إلى عناوين الاندهاش والإعجاب”.

وستتسبب هذه المفاجأة في جنون قادة الحصار خاصة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الذي نشر قبل يومين تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتقرير صحفي لإحدى القنوات التلفزيونية تحدث فيه عن الحضور القليل لهذه البطولة والتي ظهرت فيه مدرجات الملاعب خالية من الحضور.

وعلق “آل الشيخ” على التقرير المصور محاولا التقليل من قيمة قطر وإنجازاتها التي أشاد بها العالم قائلا ” شي طبيعي!”.

ويبدو أن رئيس هيئة الترفيه السعودية لم يكمل التقرير لنهايته، حيث تحدثت فيه المذيعة عن أهمية هذه البطولة والدعوة إلى حضورها، ليتم تصوير مقطع آخر بعد فترة لحضور غفير للجماهير.

يذكر بأن بطولة العالم لألعاب القوى أقيمت بدورتها السابعة عشر في قطر على مدار 10 أيام من 27 سبتمبر ولغاية أمس، لأحد 6 أكتوبر.

كما شهدت البطولة بنظامها الجديد للمنافسات إلغاء حصص المنافسات الصباحية لتقام مساءً مع وجود فترات للراحة تمتد لنحو ساعة كاملة للسماح بإقامة الفعاليات الترفيهية والعائلية.