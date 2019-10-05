#السيسي_بربع_جنيه .. ما قصة الهاشتاغ الذي أصبح في ساعاتٍ قليلة “ترند” في مصر؟
تصدّر هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه موقع “تويتر” بعد سخرية واسعة جراء خفض أسعار البنزين 25 قرشا، ضمن محاولات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي امتصاص الغضب الشعبي.
وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي نشر فيديو جديد السبت وفيه جدّد سخريته من حديث السيسي عن نفسه حينما قال: “لو أنفع اتباع لاتباع”.
وأضاف محمد علي أنه قابل مستثمرين مصريين في اسبانيا حيث يتواجد الآن، وسألوه عن سبب “المشكلة” بينه وبين السيسي، وأخبرهم أن السبب مادي.
وتابع محمد علي انه أكد للمستثمرين أنه يريد العودة الى مصر، ولن يتمّ ذلك إلا برحيل السيسي.
وقال ساخراً إنه اتفق معهم على “بيع” السيسي مقابل ربع جنيه مصريّ داعياً لإطلاق هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه.
محضرهم مفاجأة هتعجبكم 🙂
انا محضر للسيسي وحوكه إبنه مفاجأة هتعجبكم 🙂Posted by أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets on Saturday, 5 October 2019
إكتب وغرد علي هاشتاج 🇪🇬#السيسي_بربع_جنيهوإفضح المعلقه اللي نهب مصر وحولها لعزبه خاصة هو وحوكه والست انتصار وباقي العصابهيلاااااا بيييييينا 💪💪💪Posted by أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets on Saturday, 5 October 2019
#السيسي_بربع_جنيه— د. محمد الصغير (@drassagheer) October 5, 2019
كتير والله عليه…
بينما كان #السيسى يغرق #مصر بالديون من أجل بناء القصور كانت إثيوبيا تكمل بناء سدالنهضة الذى سيحجب المياه عن مصر واليوم أعلن السيسى ونظامه عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا ورفض إثيوبيا أى وسيط مما يعنى أن أرض مصر قد تبور وشعبها قد يعطش #السيسي_بربع_جنية #السيسي_كذاب #السيسي_عميل_صهيوني pic.twitter.com/C3PBkvB0DQ— A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 5, 2019
حرقنا الأسعار علشان خاطرك يا انتصار#السيسي_بربع_جنيه#السيسي_بربع_جنية pic.twitter.com/wURp7tMF2U— إسلام عقل | Islam Akel (@islamakel) October 5, 2019
#السيسي_بربع_جنيه— ترنيمة أمل (@wa__ga3) October 5, 2019
هيبعوني بربع جنيه ياترامب
احمد ربنا دا انا لو هيدوني عليك مروحه مش واخدك 😂 pic.twitter.com/rJ2L6bopUb
صورة كاريكتير معبرة جدا تلخص الحالة التي وصل إليها الشعب المصري..#السيسي_بربع_جنية pic.twitter.com/DWw7HfC86m— napeal ghaly (@Napeal200) October 5, 2019
اللي باع نفسه للكفيل الخليجي— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 5, 2019
اللي رخص مصر قدام السعودية والإمارات
اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي
اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله
اللي دمر مصر وافقرها ورخصها
اللي اهان قيمة الجيش المصري
ميستحقش غير انه يكون رخيص#السيسي_بربع_جنيه pic.twitter.com/jYtoX4EEjO
اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة— Ahmed Samir – أحمد سمير (@ASamirShow) October 5, 2019
مصر غالية،وشعبها كنوز ملهاش تمن أما الرخيص فهو #السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل pic.twitter.com/rr0GUM3Ruv
ولأول مرة في تاريخها، خفضت الحكومة المصرية سعر بيع الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.
واعتبر البعض القرار محاولة لاحتواء غضب الشارع بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وطالبت برحيل رأس النظام.