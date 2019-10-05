#السيسي_بربع_جنيه .. ما قصة الهاشتاغ الذي أصبح في ساعاتٍ قليلة “ترند” في مصر؟

تصدّر هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه موقع “تويتر” بعد سخرية واسعة جراء خفض أسعار البنزين 25 قرشا، ضمن محاولات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي امتصاص الغضب الشعبي.

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي نشر فيديو جديد السبت وفيه جدّد سخريته من حديث السيسي عن نفسه حينما قال: “لو أنفع اتباع لاتباع”.

وأضاف محمد علي أنه قابل مستثمرين مصريين في اسبانيا حيث يتواجد الآن، وسألوه عن سبب “المشكلة” بينه وبين السيسي، وأخبرهم أن السبب مادي.

وتابع محمد علي انه أكد للمستثمرين أنه يريد العودة الى مصر، ولن يتمّ ذلك إلا برحيل السيسي.



وقال ساخراً إنه اتفق معهم على “بيع” السيسي مقابل ربع جنيه مصريّ داعياً لإطلاق هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه.

محضرهم مفاجأة هتعجبكم 🙂 انا محضر للسيسي وحوكه إبنه مفاجأة هتعجبكم 🙂 Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Saturday, 5 October 2019

إكتب وغرد علي هاشتاج 🇪🇬#السيسي_بربع_جنيهوإفضح المعلقه اللي نهب مصر وحولها لعزبه خاصة هو وحوكه والست انتصار وباقي العصابهيلاااااا بيييييينا 💪💪💪 Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Saturday, 5 October 2019

بينما كان #السيسى يغرق #مصر بالديون من أجل بناء القصور كانت إثيوبيا تكمل بناء سدالنهضة الذى سيحجب المياه عن مصر واليوم أعلن السيسى ونظامه عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا ورفض إثيوبيا أى وسيط مما يعنى أن أرض مصر قد تبور وشعبها قد يعطش #السيسي_بربع_جنية #السيسي_كذاب #السيسي_عميل_صهيوني pic.twitter.com/C3PBkvB0DQ — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 5, 2019

#السيسي_بربع_جنيه

هيبعوني بربع جنيه ياترامب



احمد ربنا دا انا لو هيدوني عليك مروحه مش واخدك 😂 pic.twitter.com/rJ2L6bopUb — ترنيمة أمل (@wa__ga3) October 5, 2019

صورة كاريكتير معبرة جدا تلخص الحالة التي وصل إليها الشعب المصري..#السيسي_بربع_جنية pic.twitter.com/DWw7HfC86m — napeal ghaly (@Napeal200) October 5, 2019

اللي باع نفسه للكفيل الخليجي

اللي رخص مصر قدام السعودية والإمارات

اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي

اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله

اللي دمر مصر وافقرها ورخصها

اللي اهان قيمة الجيش المصري



ميستحقش غير انه يكون رخيص#السيسي_بربع_جنيه pic.twitter.com/jYtoX4EEjO — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 5, 2019

اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة

مصر غالية،وشعبها كنوز ملهاش تمن أما الرخيص فهو #السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل pic.twitter.com/rr0GUM3Ruv — Ahmed Samir – أحمد سمير (@ASamirShow) October 5, 2019

ولأول مرة في تاريخها، خفضت الحكومة المصرية سعر بيع الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.

واعتبر البعض القرار محاولة لاحتواء غضب الشارع بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وطالبت برحيل رأس النظام.