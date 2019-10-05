السيسي بربع جنيه
السيسي بربع جنيه
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#السيسي_بربع_جنيه .. ما قصة الهاشتاغ الذي أصبح في ساعاتٍ قليلة “ترند” في مصر؟

كتب وطن
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تصدّر هاشتاغ #_بربع_جنيه موقع “” بعد سخرية واسعة جراء خفض أسعار البنزين 25 قرشا، ضمن محاولات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي امتصاص الغضب الشعبي.

 

وكان الفنان والمقاول المصري نشر فيديو جديد السبت وفيه جدّد سخريته من حديث السيسي عن نفسه حينما قال: “لو أنفع اتباع لاتباع”.

 

وأضاف محمد علي أنه قابل مستثمرين مصريين في اسبانيا حيث يتواجد الآن، وسألوه عن سبب “المشكلة” بينه وبين السيسي، وأخبرهم أن السبب مادي.

 

وتابع محمد علي انه أكد للمستثمرين أنه يريد العودة الى ، ولن يتمّ ذلك إلا برحيل السيسي.

وقال ساخراً إنه اتفق معهم على “بيع” السيسي مقابل ربع جنيه مصريّ داعياً لإطلاق هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه.

محضرهم مفاجأة هتعجبكم 🙂

انا محضر للسيسي وحوكه إبنه مفاجأة هتعجبكم 🙂

Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Saturday, 5 October 2019

إكتب وغرد علي هاشتاج 🇪🇬#السيسي_بربع_جنيهوإفضح المعلقه اللي نهب مصر وحولها لعزبه خاصة هو وحوكه والست انتصار وباقي العصابهيلاااااا بيييييينا 💪💪💪

Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Saturday, 5 October 2019

 

ولأول مرة في تاريخها، خفضت الحكومة المصرية سعر بيع الوقود على اختلاف أنواعه في السوق المحلية، بمقدار 25 قرشا للتر.

 

واعتبر البعض القرار محاولة لاحتواء غضب الشارع بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر/أيلول الماضي وطالبت برحيل رأس النظام.

 

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