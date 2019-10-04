(وطن) تكشف حقيقة فيديو لمجموعة القرصنة الدولية “أنيموس” تدعم فيه ابن سلمان وتتوعد خصومه بالويل

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا مصورا قالوا إنه لمجموعة القرصنة الدولية الأنيموس “Anonymous”، ظهر فيه أحد القراصنة يعلن دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويتوعد بمحاربة خصومه.

الفيديو الذي لاقى تفاعلا واسعا توعدت فيه “أنيموس” بكشف ما وصفتهم بالمحرضين على ابن سلمان عبر استغلال قضية خاشقجي وإلقاء التهمة على ولي العهد، وتوعد المتحدث بكشف معلومات خطيرة في هذا الشأن.

منظمة أنونيموس تنشر فيديو يتوعد بكشف المحرضين عبر الإعلام على السعودية وقيادتها بإستخدام قضية خاشقي وغيرها من القضايا. pic.twitter.com/1iE6sQ5lTR — Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) October 3, 2019

وبتتبع الفيديو ومصدره من قبل محرر (وطن) وتعليقات بعض النشطاء اتضح أنه لا يمت لمجموعة القرصنة الشهيرة بصلة، وأن فيديو مفبرك من إنتاج كتائب الذباب التي يديرها سعود القحطاني هدفه استغلال اسم مجموعة القرصنة “أنيموس” الشهيرة لدعم موقف ولي العهد السعودي المتأزم.

يذكر أن “أنيموس” هي مجموعة قرصنة إلكترونية شهيرة ومراراً وتكراراً ما تهدد بشن هجوم على عدد من المواقع الأمنية والعسكرية والمخابراتية والبنوك والمؤسسات العامة الإسرائيلية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل على المسجد الأقصى.

وكانت المنظمة قد تمكنت خلال شهر إبريل لعام 2013 من اختراق الخدمة البريدية ومواقع وزارة التربية والتعليم وتعطيل حفنة من المواقع الخاصة ونشرت أيضا لائحة طويلة من أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي تنتمي إلى المسؤولين الإسرائيليين وعملاء الموساد الإسرائيلي حول العالم.