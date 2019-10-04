“شاهد” هكذا سيحرر ابن سلمان المرأة.. نساء السعودية في أرض الملعب و”دوري جدة النسائي” يفجر غضب السعوديين

لا تزال المملكة العربية السعودية تسير في خطوات التحرر والانفتاح المزعومة وفق رؤية ولي العهد محمد بن سلمان خاصة في شأن المرأة، وكان آخرها هو انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي بدأ، اليوم الجمعة، على أن يستمر لمدة 10 أسابيع.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن دوري جدة النسائي انطلق اليوم، بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

فخور ببنات وطني 🇸🇦



فخور لكل من يعمل بجد واجتهاد لنهضة #كرة_القدم_النسائية في وطننا الحبيب #السعودية 💚



أنا فخور بكن أخواتي العزيزات (@JWL_Football) 🌹



كل المجد والازدهار لمنظومة #الرياضة_النسائية في الوطن 🇸🇦💚https://t.co/gbe66H6bUJ pic.twitter.com/lm5MnS68ak — ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) October 3, 2019

واثار هذا الخبر موجة جدل واسعة بين السعوديين على تويتر، وتصدر وسم “#دوري_جدة_النسائي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة وعبر السعوديين فيه عن غضبهم من هذا الأمر الذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

لم يسمح ديننا الحنيف للمرآة بالركض في المسعى في أمرً عظيم كالعمرة والحج للمحافظة على حشمتها ولكي لا يشاهدها الرجال 🍂



فكيف بأمورً أخرى !!!



أتقو الله تعالى في أنفسكم وأخشوه وفكروا جيداً كيف سوف تقابلونه سبحانه فلن ينفعكم إلا ماقدمتم في حياتكم من عمل الخير✋🏻 #دوري_جده_النسايي pic.twitter.com/vJKUs4wvGC — مخاوي الطيب (@alsaram86) October 4, 2019

#دوري_جده_النسايي



ترى الرياضة للبنات ماهي عيب ولاحرام

كان رسول ﷺ يسابق السيدة عائشة



نركز بس في اهم نقطة وهي أنه كان ﷺ يسابقها بعيد عن اعين الرجااااال وهم صحابته وعائشة أمهم pic.twitter.com/2kqDSEP14l — 🇸🇦بنت المطر (@AQ____6) October 4, 2019

هناك من يشجع إقامة #دوري_جدة_النسائي ، وغايته مشاهدة السيقان والأفخاذ، واللبس الشفاف والاستعراض والحركات.



ولا أدري كيف يقبل أولياء الأمور والرجال لنسائهم ذلك ؟!!



رحم الله ذاك الأعرابي الذي ذبح فرسا ركبت عليه زوجته، خشية أن يركبه رجل آخر ويجد مكانها دافئا !! — معالي الربراري (@Mrbrary) October 4, 2019

وبحسب لائحة البطولة فإن البطولة ستقام بنظام النقاط، ويمثل كل فريق في الملعب أثناء المباراة 8 لاعبات فقط، مع وجود مثلهن على دكة البدلاء، بمشاركة طاقم تحكيمي كامل.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد تم إقامة دوري لكرة القدم النسائية بجدة منذ عامين، لكن بجهود متواضعة وعدد أندية أقل.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جدول مباريات دوري جدة النسائي لكرة القدم،.

وأوضح الفيفا عن مشاركة 6 فرق سعودية بنظام 9 مقابل 9، وأضاف أن المواجهات تتم بنظام ذهاب وإياب بنظام الدوري النقطي، وتضم كل جولة 3 مباريات.