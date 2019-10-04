عمانيون يتضامون مع بسمة الكيومي عقب الاعتداء عليها: مجلس الشورى ليس دار عبادة حتى يحرم عليها دخوله دون حجاب

عبر عُمانيون عن تضامنهم الكامل مع مرشحة مجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي، عقب الاعتداء عليها يوم، الثلاثاء، الماضي من قبل عدد من المواطنين أثناء عقدها لقاء انتخابي بالولاية لعدم ارتدائها الحجاب.

وعبر وسم “#كلنا_بسمه” الذي جاء في قائمة الوسوم الأولى على تويتر بسلطنة عمان، دونت مئات التغريدات من عُمانيين عبروا فيها عن دعمهم الكامل لها مستنكرين واقعة الاعتداء عليها وواصفين الأمر بأنه عنصرية خطيرة.

يا عزيزي كم انت مثير للشفقه وانت تلاسن المرأة في الڤيديو في لحظتها سقطت رجولتك التي تحاول اثباتها بعنتريات العصر الجاهلي #كلنا_بسمه pic.twitter.com/RJmDr6smkY — ســارهـ (@SARAWAHAIBIA) October 1, 2019

التعليق الأبرز عبر الوسم والذي لاقى تفاعلا واسعا كان للمحامي عبدالله الزعابي، الذي أكد أن مجلس الشورى ليس دار للعبادة حتى يحرم على المرأة دخوله دون حجاب.

مجلس الشورى ليس دار للعبادة حتى يحرم على المرأة دخوله دون حجاب

والوطن بحتاجة إلى عقول واعية وناضجة والشعب ينظر إلى من يحمل همه ويوصل رسالته إلى ذوي الألباب من المسؤولين على كرسي الوزارة



نحن لسنا بحاجة إلى لحية وعمامة على قدر ما نحن بحاجة إلى ضمير صاح وأمين على وعده.#كلنا_بسمة — المحامي/عبدالله الزعابي (@1992Abuabadi) October 4, 2019

وأوضح المحامي العُماني وفق ما رصدته (وطن) أن الوطن بحاجة إلى عقول واعية وناضجة والشعب ينظر إلى من يحمل همه ويوصل رسالته إلى ذوي الألباب من المسؤولين على كرسي الوزارة.

وشدد:”نحن لسنا بحاجة إلى لحية وعمامة على قدر ما نحن بحاجة إلى ضمير صاح وأمين على وعده.”

بينما غرد يوسف الزدجالي:”أدعو كل من فارت حميتهم بسبب ترشح امرأة غير محجبة لمجلس الشورى أن يرفعوا أصواتهم ويتذكروا الله الذي سيسألهم لماذا سكتوا لسنوات عن تجارة بيع وشراء الأصوات، والرشوة العلنية، وموائد شراء الذمم، وفساد المصالح. فالله سيسألكم كلكم في هذا أما حجابها فسيسألها الله هي وحدها.”

أدعو كل من فارت حميتهم بسبب ترشح امرأة غير محجبة لمجلس الشورى أن يرفعوا أصواتهم ويتذكروا الله الذي سيسألهم لماذا سكتوا لسنوات عن تجارة بيع وشراء الأصوات، والرشوة العلنية، وموائد شراء الذمم، وفساد المصالح. فالله سيسألكم كلكم في هذا

أما حجابها فسيسألها الله هي وحدها.#كلنا_بسمه — يوسف الزدجالي (@springism414) October 2, 2019

هذا وعقد آخرون مقارنة بين مرشحة الشورى بسمة الكيومي والنائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، مشيرين إلى تجربة “الهاشم” الناجحة ودفاعها البارز عن وطنها وخدماتها للمواطنين رغم عدم ارتدائها الحجاب قاصدين بذلك دعم بسمة.

#كلنا_بسمه

صفاء الهاشم من أنشط الاعضاء في المجلس البرلماني الكويتي تغنوا بها العمانيين في حديثها عن البطالة ، ايقونة ورمز في حبها للكويت والدفاع عنه ! هي (غير محجبة) لكن تُميّز جيدا بين الحق والباطل وبين العدالة والظلم ،أقوالها ضد الظلم مسموعة ! غير متحجبة لكن ما سرقت ٣٨ مليون pic.twitter.com/mEeiLny6uq — شُرفـة ورد🇹🇷♥️ (@roz_4a) October 2, 2019

حقيقة استغرب.. اول معظم العمانيين كانوا معجبين بعضوة البرلمان الكويتي صفاء الهاشم والكل يمدحها مع انها غير محجبه…. واليوم بسمه البعض واقف ضدها لأنها ما متحجبه.. وين التعايش السلمي اللي بين العمانيين اللي تتكلموا عنه.للأسف بعض بعض العمانيين اعداء النجاح لأبناء بلدهم.#كلنا_بسمه pic.twitter.com/lo5FsFFACL — أسعد آل علوي ||HBD🎈 (@bin_rashed97) October 2, 2019

وطالب آخرون بعدم الحكم على المرأة من خلال الشكل والظاهر والنظر للمضمون.

#كلنا_بسمة

نريد من هُم مثل فِكر بسمة، "الفِكر" وحط عليها خط! — عبدالله🤞🏻 (@_91bd) October 4, 2019

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان جدلا واسعا عقب تداول مقطع مصور أظهر اعتداء عدد من المواطنين على مرشحة مجلس الشورى بولاية بوشر بسمة الكيومي أثناء عقدها لقاء انتخابي.

وأقامت المحامية المعروفة والمرشحة لمجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي لقاء انتخابي في منطقة “غلا” إلا أنها تفاجأت بمجموعة من الأفراد يتظاهرون ضدها بأسلوب غير لائق لأنها لا تغطي شعرها.

وتعليقا على هذه الواقعة نشرت “الكيومي” على صفحتها الرسمية بتويتر بيانا جاء فيه أنه “إشارة إلى ما يتداول حول اللقاء الانتخابي في منطقة غلا الذي أقيم مساء الثلاثاء، نود أن نؤكد على أن اللقاء مرخص له من قبل رئيس لجنة لانتخابات في ولاية بوشر وبعلم ومعرفة شيوخ ورشداء منطقة غلا وبعلم مسبق من شرطة عمان السلطانية وبتنسيق مسبق مع عدد من أهالي المنطقة”.

وأكد البيان على أن ما بدر من صراخ وتطاول بالأيدي من قبل فئة محدودة لا يعبر إلا عن مرتكبيه “ولا يمس أهالي منطقة غلا الكرام ولا ينال من إخوتنا في الوطن والدين أيا كان توجههم أو انتمائهم”

واختتم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من سب وشتم وتعدى باليد أو اللسان وأن أمر هؤاء بات بين يدي جهات الاختصاص التي يقع على عاتقها مسؤولية حفظ الأمن العام وإرساء دولة القانون.

وبسمة مبارك الكيومي هي محامية وكاتبة، قررت الترشح لعضوية مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة التاسعة عن ولاية بوشر.