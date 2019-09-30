“ماخفي أعظم” أثار الذعر بالديوان الملكي بعد اختراق الجزيرة لمقر “بي أوت كيو” السري.. وابن سلمان يتخذ إجراء عاجل

فيما يبدو أن إجراء عاجل من ولي العهد السعودي لتفادي فضيحة جديدة محدقة بالمملكة، عقب اختراق قناة الجزيرة لمقر قنوات القرصنة “بي أوت كيو” في الرياض ونشر حلقة نارية في برنامج “ما خفي أعظم” كشفت المستور، قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (جهة حكومية)، بمداهمة العديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية المقرصنة، لضبط أجهزة قنوات “بي آوت كيو”، المقرصنة لقنوات “بي إن سبورت” القطرية.

جانب من الحملات التفتيشية على المحال التجارية في مدينة الرياض لضبط الأجهزة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية والتي يحظر استغلالها في المملكة. #احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/9yLYkGkLwM — الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) September 29, 2019

وفيما بدا إبرازا إعلاميا لهذه الخطوة، ضد القنوات المقرصنة، التي كانت تدعم بشكل شبه رسمي سابقا، نشر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، صورا ومشاهد تظهر مداهمة بعض المتاجر، التي تبيع أجهزة تنتهك الملكية الفكرية، مثل “بي آوت”، و”آي بي تي في”.

فريق احترام حقوق #الملكية_الفكرية في الهيئة يقوم بضبط المحلات التجارية المنتهكة للحقوق الفكرية ومن ضمنها حقوق المؤلف.



#احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/1eThdfGVuv — الهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPKSA) September 29, 2019

وأشعلت تغريدات الهيئة السعودية للملكية الفكرية، “تويتر”، وأشار الكثير من المغردين إلى تناقض موقف السلطات، وكيف كانت المقاهي والمتاجر يسمح لها بعرض مباريات من “بي آوت” بشكل علني، وكيف كان يتم الترويج لقنوات “بي إن أوت كيو” بشكل مفضوح، وكيف قامت بمنع بث أجهزة “بي إن” بعد حصار قطر قبل أكثر من عامين، و كيف تغير موقف السعودية بعد انفضاح أمرها بالتورط في رعاية القرصنة، وبعد عدة شكاوى من شبكة “بي إن” القطرية.

بيان صحفي من #الهيئة_السعودية_للملكية_الفكرية حول الحملة التفتيشية التي قامت بها اليوم 29 سبتمبر، لضبط المحلات التجارية التي تخالف حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. #احترام_الملكية_الفكرية pic.twitter.com/rILYUwckMf — المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (@SAIPspokesman) September 29, 2019

واتهم مغردون سعوديون، سلطات بلادهم بسرقة أموالهم، عبر إلغاء اشتراكات “بي آوت” دون تحصيل أي تعويض من الشركة المقرصنة.

بي أوت كيو كانت تبث في المقاهي والأماكن العامة وأنت تقول مخالفة



لاقينا بلفه يولد الرقيبة pic.twitter.com/VaF3BAK9ES — كيمو الخرج (العنزي) (@kimo_alkharj) September 29, 2019

ونشرت قناة “الجزيرة” قبل أيام تحقيقا استقصائيا، في برنامج “ماخفي أعظم”، وثق بالدلائل والإثباتات، قرصنة بث “بي إن سبورت” من قبل “بي آوت” من داخل السعودية، وليس كما كانت تدعي القناة المقرصنة، أنه من كوبا.

وجاءت الحملة بعد أسبوع من بث قناة الجزيرة فيلما استقصائيا ضمن سلسلة “ما خفي أعظم”، يثبت من خلال صور مسربة قرصنة بث شبكة “بي أن” من قبل قناة “بي آوت كيو” من داخل السعودية، مع أن إدارة القناة الأخيرة تزعم أن مقرها في أميركا الجنوبية.

ومع انطلاق حملة التفتيش أمس عبّر كثير من المغردين السعوديين عن غضبهم، وقالوا إن السلطات شجعتهم عبر مسؤولين وإعلاميين مقربين من السلطة على الاشتراك بقناة “بي آوت كيو”، ثم تم إلغاء اشتراكاتهم دون حصولهم على تعويض، لينتهي الأمر الآن بملاحقة من يبيع تلك الأجهزة التي دعمتها السلطة بشكل شبه رسمي.