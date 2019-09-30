حساب عُماني شهير يفضح “مسرحية” رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي رأى “منتجع النخلة” من المكوك!

سلط حساب عُماني شهير الضوء على تصريحات رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الأخيرة، عقب وصوله لمحطة الفضاء الدولية الخاصة بناسا ضمن طاقم عمل بالوكالة ليكشف من تصريحاته تناقضه وكذبه المفضوح وأنه مجرد طيار مرافق لفريق ناسا لا علاقة له بعلوم الفضاء بعد أن دفعت الإمارات ملايين الدولارات للوكالة لأخذ هذه اللقطة وزعم دخول الإمارات عالم الفضاء.

حساب “أبومستهيل” العُماني الشهير ركز في تغريدته على تصريح “المنصوري” الذي قال فيه إنه رأى منتجع (النخلة) من المكوك، حيث بدأ من هنا مسلسل الأكاذيب وفق المغرد العُماني الذي أوضح أن انطلاقة المكوك كانت من كازخستان فكيف رأوها من بعد ٣٠٠٠كيلو؟

1️⃣المنصوري:

رأيت منتجع (النخلة) من المكوك

ومن هنا بدأ مسلسل الأكاذيب

فالإنطلاقة من كازخستان فكيف رأوها من بعد ٣٠٠٠كيلو

وإنطلاقة المكوك إلى أعلى ولا يمكن النظر للأسفل إلا بعد أن ينفصل الصاروخ عن المكوك بغلاف لا ترى سوى كروية الأرض

وهذا يبين جهل المنصوري مما جعله لا يحسب لأكاذيبه pic.twitter.com/2uW07dOvr0 — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وتابع موضحا أيضا:”وإنطلاقة المكوك إلى أعلى ولا يمكن النظر للأسفل إلا بعد أن ينفصل الصاروخ عن المكوك بغلاف لا ترى سوى كروية الأرض وهذا يبين جهل المنصوري مما جعله لا يحسب لأكاذيبه”

كما أشار المغرد العماني إلى سؤال الطلاب المنصوري على الهواء عن التجارب العلمية فكان جوابه أنهم يقومون بتجربة تأثير الجاذبية على العضلات، وأن رأسه منتفخ بسبب تغير حركة السوائل للأعلى وسيقومون بتجربة الموائع.

2️⃣ ثم سأل الطلاب المنصوري عن التجارب العلمية

فكان جوابه أنهم يقومون بتجربة تأثير الجاذبية على العضلات

وأن رأسه منتفخ بسبب تغير حركة السوائل للأعلى

وسيقومون بتجربة الموائع

وهي معلومات وليست تجارب ومكتوبة وموثقة بعلوم الفضاء وتدرس بالجامعات وأنتهت منها البشرية

ولا داعي للتزوير pic.twitter.com/qTtFHc6XDM — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وما ذكره “المنصوري” بحسب “أبومستهيل” معلومات وليست تجارب ومكتوبة وموثقة بعلوم الفضاء وتدرس بالجامعات “وانتهت منها البشرية ولا داعي للتزوير”

كما أكد حساب “أبو مستهيل” أن المنصوري لا يعدو كونه مرافق لرواد فضاء ناسا، بقوله إنه عندما سأله الطلاب مرة ثالثة في اللقاء المباشر عن التجارب العلمية فكان جوابه: يقوم رواد الفضاء بتجارب علمية وأنهم يقومون بتجارب علمية على جسده وعلى الأجهزة والمعدات”

3️⃣ وسأل الطلاب مرة ثالثة المنصوري عن التجارب العلمية

فكان جوابه:

يقوم رواد الفضاء بتجارب علمية

وأنهم يقومون بتجارب علمية على جسده وعلى الأجهزه والمعدات

ولكن المعدات لا يقام عليها تجارب يا عزيزي بل تستخدم في التجارب

وهذا يعطي صورة أنه مجرد مرافق لا يفقه ما يقول ومجرد سائح فضاء pic.twitter.com/CRGW6i3G9N — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وأوضح:”ولكن المعدات لا يقام عليها تجارب يا عزيزي بل تستخدم في التجارب وهذا يعطي صورة أنه مجرد مرافق لا يفقه ما يقول ومجرد سائح فضاء”

كما أشار المغرد العماني إلى أن كل ما قاله هزاع المنصوري في البث المباشر في طريقة الأكل والتوازن مع الجاذبية وغيره هي ليست تجارب علمية، وهي أشياء يطبقها عمال محطات الطاقة منذ زمن وأساسيات لكل مِن يسافر للفضاء ويتم تدريب من يريد عليها في مجسمات في الأرض “لذلك لم يضف جديد ولا يوجد تجارب ولا هم يحزنون فلا تستحمرون شعبكم”

4️⃣ وكل ما قاله في البث المباشر

في طريقة الأكل والتوازن مع الجاذبية وغيره

هي ليست تجارب علمية

هي أشياء يطبقها عمال محطات الطاقه منذ زمن

وأساسيات لكل مِن يسافر للفضاء

ويتم تدريب من يريد عليها في مجسمات في الأرض

لذلك لم يضف جديد ولا يوجد تجارب ولا هم يحزنون

فلا تستحمرون شعبكم — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وشدد على أن “المنصوري “(سائح فضاء) مدفوع التذكرة، فمصطلح رائد الفضاء يطلق علميا على قائد الرحلة فقط ومساعدته يطلق عليها (إختصاصي مهام)، فحتى الروسي بكل خبراته في أول رحلة له منذ سنوات أطلق عليه (عضو إحتياطي) كما أن المنصوري يجلس بالكبينة ولا يمكنه العبث بأجهزة تعود لحكومات عظمى.

5️⃣ وكما ذكرت

أن المنصوري (سائح فضاء) مدفوع التذكرة

فمصطلح رائد الفضاء يطلق علميا على قائد الرحلة فقط

ومساعدته يطلق عليها (إختصاصي مهام)

فحتى الروسي بكل خبراته في أول رحلة له منذ سنوات أطلق عليه (عضو إحتياطي)

كما أن المنصوري يجلس بالكبينه ولا يمكنه العبث بأجهزه تعود لحكومات عظمى — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وسخر “أبومستهيل” من المنصوري وحكام الإمارات بقوله:”وسيرجع المنصوري وسينقلون كل هذه المعلومات من كتب الفضاء اللتي تدرس ومن معلومات موثقه أصلا منسوخة بكتاب ستحمل أسمهم، وسينقلونها للمدارس على أنها تجارب المنصوري بينما هي أساسيات يعيشها عمال محطات الفضاء منذ سنين ولا يوجد جديد، وسيستحمرون شعوبهم يسرقون أعمال الآخرين كما سرقو عنتره”

6️⃣ وسيرجع المنصوري

وسينقلون كل هذه المعلومات من كتب الفضاء اللتي تدرس ومن معلومات موثقه أصلا

منسوخة بكتاب ستحمل أسمهم

وسينقلونها للمدارس على أنها تجارب المنصوري

بينما هي أساسيات يعيشها عمال محطات الفضاء منذ سنين ولا يوجد جديد

وسيستحمرون شعوبهم يسرقون أعمال الآخرين كما سرقو عنتره — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

وأوضح الحساب العُماني:”لذلك أكاذيب إعلامهم بأنهم ذهبوا لخدمة البشرية هي موطن إستهزاء، فالبشرية بالصينيين والروس والأمريكان والفرنسيين لا يحتاجون لخدمة دول جاهله لا تمتلك علماء كعقلية ضاحي وعبدالخالق وغيره، وما سيكتبونه في كتبهم هو موثق كمواد تدريس، لذا لا داعي للسرقة وإستحمار شعبكم والضحك على أطفالكم”

7️⃣ لذلك أكاذيب إعلامهم بأنهم ذهبوا لخدمة البشرية هي موطن إستهزاء

فالبشرية بالصينيين والروس والأمريكان والفرنسيين لا يحتاجون لخدمة دول جاهله لا تمتلك علماء كعقلية ضاحي وعبدالخالق وغيره

وما سيكتبونه في كتبهم هو موثق كمواد تدريس

لذا لا داعي للسرقة وإستحمار شعبكم والضحك على أطفالكم — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

واختتم حساب “أبومستهيل” تغريداته بالإشارة إلى أن سبب إصراراه وجهده بتعرية أكاذيبهم وأن المنصوري مجرد سائح دفع قيمة التذكرة وليس هناك تجارب علمية، هو قيام حكومتهم ببث ذباب الإمارات “وأدخلو إسم العمانيين بوسمهم مع السب والشتم والمقارنات بتعالي بهدف محاولة تصغير الشعب العماني لذلك يحتاجون للفضح” حسب وصفه.

8️⃣ وأخيرا

سألني سائل

لماذا تجهد نفسك بتعرية أكاذيبهم وأن المنصوري مجرد سائح دفع قيمة التذكرة وليس هناك تجارب علمية؟

لأنه بهاشتاك المنصوري

قامت حكومتهم ببث ذباب الإمارات

وأدخلو إسم العمانيين بوسمهم مع السب والشتم والمقارنات بتعالي

بهدف محاولة تصغير الشعب العماني

لذلك يحتاجون للفضح — أبو مستهيل (@musthilgaboob1) September 29, 2019

والأربعاء الماضي، انطلقت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.

ويُمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وفي أبريل/نيسان من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.