“شاهد” كل ما تريد أن تعرفه عن “ممدوح بن مشعل” قاتل حارس الملك السعودي في هذا الخبر

أكد المتحدث باسم شرطة مكة اليوم، أن قاتل “حارس الملوك” عبد العزيز الفغم، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.

من هو ممدوح بن مشعل المتهم بقتل حارس الملك السعودي؟

وتردد على كل شفة ولسان في السعودية منذ شيوع خبر مقتل حارس الملك سلمان فجر اليوم سؤال صعب: من هو قاتل عبد العزيز الفغم حارس الملك؟

هذا السؤال ما زال يتردد اليوم الأحد على الرغم من إعلان المملكة اسم المشتبه به بقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم.

ياهذا :

القضية واضحة والجاني صديق للمرحوم الفغم والخلاف شخصي

وهذه صوره لقاتل اللواء عبدالعزيز الفغم

ممدوح بن مشعل بن ممدوح ال علي

وتم قتله بتبادل اطلاق النار مع الحرس

انتهت القضيه

ونصيحه

ابتعدوا عن التحليلات والفلسفه المظلله

وبطلوا التهويل والتأويل

والزور والتحويل pic.twitter.com/UCx3DDmFjO — م.عبد الكريم المليكي (@Kreem_Almuliky) September 29, 2019

وعقب ذلك، تداول العديد من رواد “تويتر” صورة قالوا إنها لـ”قاتل الفغم”، مشيرين إلى أنه “ابن عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي، طليقة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان، إلا أن أحدا لم يجزم بصحة هذه المعلومات الواردة على منصات “السوشيال ميديا”.

مقتل #عبدالعزيز_الفغم على يد ممدوح بن مشعل فاجعة للجميع حتى لأهل القاتل فلنحسن المنطق والله يتولاهم نسأل الله أن يغفر لهم ويجبر مصاب الجميع. هذه تغريدات والد ممدوح مفجوع بأبنه وبمقتل فقيد الوطن عبدالعزيز الفغم pic.twitter.com/Oj0oeCu4MF — نماء النماء (@vipnama) September 29, 2019

وتداولت حسابات بمواقع التواصل معلومات عن القاتل وصورة له، حيث كتب حساب باسم خالد بن محمد “هذا هو قاتل اللواء الفغم ممدوح مشعل ممدوح آل علي”.

هذه صورة للقاتل ممدوح بن مشعل ال علي الذي غدر بقتل اللواء عبدالعزيز الفحم الحارس الشخصي للملك سلمان.



والد القاتل يعمل عضوا بمجلس الشورئ السعودي. pic.twitter.com/opQF0IfNlu — محمد الطاهري (@Mhmmd_altaheri) September 29, 2019

ولفت مغردون بتويتر إلى أن آل علي عائلة معروفة من بطون شمر كانوا يحكمون حائل قبل حكم بن رشيد.