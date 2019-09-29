الرواية الرسمية السعودية لمقتل حارس الملك سلمان “لا تحدث حتى في الأفلام الهندية”!!

اعتبر مغرّدون أنّ الرواية الرسمية لـ مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان “غير منطقية ولا تحدث حتى في الأفلام الهندية”.

وصرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في مساء السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف أنه دخل عليهما صديق لهما يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (الفغم) و(آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء (الفغم)؛ مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف أنه “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحَصّن بداخله الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره”.

وتساءل المغرّدون: ” كيف قتله صديقه وبعدها مباشرة أقدم الأمن على قتل “الجاني”؟ ولماذا كانت قوات الأمن حاضرة في نفس الموقع؟ وكيف نشر الذباب الالكتروني التفاصيل قبل السلطات؟ وهل هذه الرواية الرسمية لإغلاق الملف بسرعة؟”.

وتخطّى هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم على تويتر حاجز المليون تغريدة حتى لحظة اعداد هذا الخبر.