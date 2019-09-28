“وطن” تنشر فيديو وصور لآخر ظهور لحارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم قبل مقتله

رغم الرواية السعودية الرسمية التي لم تُقنع كثيرين، عن مقتل اللواء السعودي عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز عادت “وطن” للبحث في آخر ظهور إعلامي للحارس “الفغم” قبل مقتله.

وببحث “وطن” في وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، فقد ظهر اللواء عبدالعزيز الفغم مع الملك سلمان خلال استقبال الأخير رئيس الوزراء العراقب عادل عبدالمهدي يوم 25 سبتمبر 2019 م.

سبق ذلك أنّ ظهر اللواء الفغم مع الملك سلمان يوم 24 سبتمبر 2019 م، خلال افتتاح الملك سلمان مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1).

#خادم_الحرمين_الشريفين خلال افتتاحه #مطار_الملك_عبدالعزيز_الدولي_الجديد صالة رقم (1) الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً. pic.twitter.com/uJJY1jT7cV — واس (@spagov) September 24, 2019

و تداول مغردون، مقطع فيديو للواء عبدالعزيز الفغم وهويمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته بأيام قليلة.

وأعلن في السعودية بشكلٍ مفاجي فجر الأحد عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد إطلاق النار عليه من صديق له.وفق ما نشرت وسائل إعلام سعودية

وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم.

وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.



ومن المقرر أن يُصلّى صلاة الميت على اللواء الفغم اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والحارس “الفغم” لازم الملك سلمان شخصياً بعد توليه الحكم بالبلاد مباشرة.

وتصدّرت قضيّة مقتل اللواء الفغم مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، وحظي هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم و #حارس_الملك بتفاعلٍ كبير .

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