كاتب سعودي يصف ابن سلمان بـ”ملهم الأجيال” الذي يحاول أعضاء الكونجرس ووسائل الاعلام القطرية النيل منه!

وصف الكاتب السعودي، عبد الحميد الغبين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ”ملهم الأجيال”، مستغرباً ما قال عنها محاولات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي النيل من هذا “الملهم” الذي تمنى ان يحفظه الله من كل سوء- حسب قوله.

وجاء ذلك في تعليقه على خبر قرار البيت الأبيض الأمريكي، تقييد ومنع الوصول للمحادثات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلادميير بوتين.

عاجل :

البيت الأبيض يقيد ويمنع الوصول للمكالمات الهاتفية بين الرئيس #ترامب و #محمد_بن_سلمان سلمان #بوتين ..



نقطة :

أليس غريب كل هذه المحاولات من بعض أعضاء الكونغرس ودعم كامل من وسائل الإعلام المعادية ل #السعودية من أجل النيل من ملهم الأجيال الله يحفظه

pic.twitter.com/2pgkoppbuY — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) September 27, 2019

وأكد شخص مطلع على الأمر أنه تم رفض طلبات لعدد من المسؤولين الذين كان من المفترض أن يحصلوا على نسخة تقريبية من محادثة بين ترامب وبن سلمان، وقال إن النص لم يجر تعميمه بعد انتهاء المكالمة مع بن سلمان.

وأشار المصدر إلى أن المكالمة لم تتضمن الحديث عن مصالح أمنية قومية حساسة.

وفرض المسؤولون قيوداً صارمة للوصول إلى نسخة واحدة على الاقل من محادثات ترامب مع بوتين.

وجاء هذا الخبر بعد أن كشفت شكوى لمسرب معلومات عن أن البيت الأبيض سعى لدفن نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن فتح تحقيق في جو بايدن، نائب الرئيس السابق.

وأكد ترامب في المحادثة أن”هناك الكثير من الحديث عن ابن جو بايدن، وأن بايدن أوقف النيابة، وأن الكثير من الناس يرغبون في معرفة ذلك، لذا فإن ما يمكن أن تقدمه للمدعى العام سيكون رائعاً”.

وذكرت الشكوى أن اجراء مكالمة هاتفية او اجتماع في المستقبل بين الرئيسين”سيعتمد على ما إذا كان زيلينسكي على استعداد “للعب بالكرة”، وعبر عدد من المسؤولين في البيت الأبيض ممن لديهم معرفة مباشرة بالمكالمة عن قلقهم من أن ترامب كان يستخدم منصبه لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

ومن غير الواضح ، ما إذا كان المسؤولون قد وضعوا نصوص مكالمات ترامب مع بن سلمان وبوتين في نفس النظام الإلكتروني المضمون، الذي قاموا بتخزين نسخة زيلينسكي به.