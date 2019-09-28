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“شاهد” مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم .. الرواية السعودية لمقتله “غير مقنعة”!

كتب وطن
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أعلن في بشكلٍ مفاجيء فجر الأحد عن مقتل اللواء السعودي عبدالعزيز الفغم بن عبد العزيز، بعد إطلاق النار عليه من صديق له.وفق ما نشرت وسائل إعلام سعودية

 

وبينما تساءل مغرّدون ومتابعون عن إمكانية تنفيذ عملية اغتيال وتصفية مدبّرة للواء الفغم، نقلت مواقع سعودية عن أقارب اللواء الفغم قولهم إنه كان في منزل أحد أصدقائه السبت في مدينة جدّة، وأثناء ذلك دخل عليهما صديق سابق للواء ودار بينمها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، ثمّ بادر الصديق السابق لقتل اللواء الفغم.

 

وشككّ مغرّدون سعوديون في الرواية السعودية لمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، معتبرين أنّ هناك ما هو ما خفي في ملابسات مقتله، وأن رواية مقتله برصاص صديقه “غير مقنعة”.

 

وأفادت وسائل الإعلام السعودية أنّ الجهات الأمنية طوّقت محيط المنزل، قبل أن يحاول الجاني الهروب، حيث تبادل إطلاق النار معهم مما أدى إلى مقتله.

ومن المقرر أن يُصلّى صلاة الميت على اللواء الفغم اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

والحارس “الفغم” لازم شخصياً بعد توليه الحكم بالبلاد مباشرة.

 

وتصدّرت قضيّة مقتل اللواء الفغم مواقع التواصل الاجتماعيّ في السعودية، وحظي هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم و #حارس_الملك بتفاعلٍ كبير .

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