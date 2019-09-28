“شاهد” فضيحة بجلاجل واعترافات صادمة لمؤيدي السيسي من أمام المنصة: “والله واخد 100 جنيه”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة اعتبرت فضيحة كبرى للنظام المصري، الذي استخدم أساليب قذرة من الترهيب والترغيب أمس الجمعة لحشد عدد من المواطنين وإظهارهم على أنهم من مناصري السيسي أمس لمواجهة التظاهرات المضادة ضده والتي أثارت الرأي العام المحلي والعالمي.

أحد هذه المقاطع نشرها الإعلامي والكاتب المصري عمرو عبدالهادي، على صفحته بتويتر وأظهرت عدد من الشباب الذي يعترف بتلقيه أموال للمشاركة في حفل المنصة أمس الداعم لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

شباب المنصة : احنا واخدين ١٠٠ جنيه و نزلنا نعرض



انا مش زعلان من الشباب دي

الشباب دي اكبر امل

رغم انهم اخدوا فلوس وأيدوا #السيسى

الا انها بتعمل الغلط و عارفه انه غلط

و الي ضميره صاحي فيه امل كبير ان مع التعليم و الثقافة حاله يتعدل#ميدان_التحرير_الان#مفضوح_يامعلقه#محمد_رمضان 🔞 pic.twitter.com/AbCPG2UNqX — AMR ABD ELHADY (@amrelhady4000) September 28, 2019

ويظهر أحد الشباب وهو يبتسم ساخرا ويقسم بالله أنه تلقى 100 جنيه للمشاركة بهذا الاحتفال ويعترف بأنه يعلم أن ما فعله تطبيل للنظام لكنه أراد المال.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر استدعاء نظام عبدالفتاح السيسي وولده محمود، مجندي الأمن المركزي وطلاب الكليات العسكرية، لينضموا غلى العشرات التي تؤيده في منطقة المنصة.

ممكن يا معلقه تقول للشعب المصري والعالم كله الزاي المؤيدين بتوعك دول لابسين كلهم زي موحد كده ؟!عيب والله نعيش لسه في الأفلام الهابطه دي !!!#مفضوح_يامعلقه#جمعة_الخلاص#ثورة_شعب Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Friday, 27 September 2019

وكان نظام السيسي قد لجأ من قبل إلى الحشد بالأموال والوجبات، من أجل تصدير مشهد وجود مؤيدين للسيسي، في مقابل خروج الشعب المصري في المحافظات للمطالبة برحيله.

وترصد الصور المتداولة تواجد مجندين وطلاب الكلية العسكرية بزي موحد، في مظاهرات مصطنعة تزعم تاييد السيسي، بعد أن فشل الحشد بالأموال والوجبات والإرغام.