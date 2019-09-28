“شاهد” أحمد موسى يهذي: شقيق أمير قطر اتصل بي وأبلغني تحياته لـ”السيسي” ثم هاجم الجزيرة!

أثار الاعلامي المصري، أحمد موسي، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه باتصال شقيق أمير قطر به، ليشكو له من سياسة قناة الجزيرة القطرية.

وقال “موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” بمصر: “تلقيت اتصالا من شقيق أمير قطر وأبلغني تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي وعبر عن سعادته بنزول الشعب في مظاهرات المنصة لدعم الرئيس وقال لي ( هو دا الشعب المصري).

وأضاف: “هاجم أيضا قناة الجزيرة وقال لي (نحن نعلم ما تروجه بخصوص مصر) وأكد لي عدم رضاه عن هذا النهج “.

وتابع: “طبعا لن أخبركم باسمه لأنكم تعلمون أنهم يقومون بإيذاء أي شخص يحب مصر ، وبخاصة لو كان من أسرة (آل ثاني) لكن أتوجه له بالتحية ، وهو رقمه عندي ويتصل بي من حين لآخر” حسب قوله.

وكان مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر كشف مفاجأة خطيرة بزعمه أن النظام المصري طلب من قطر، أن تتجاهل قناة “الجزيرة” مظاهرات غدا الجمعة في مصر مقابل تهدئة مصرية تجاه قطر.

حساب “بوغانم” القطري الشهير بتويتر قال في تغريدة له رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 136 ألف شخص إن هناك طرف قطري رفيع المستوى تلقى اتصالا من طرف مصري مماثل يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيرة عن مظاهرات يوم الجمعه في مصر.

يقال والعهده على الراوي

بأن طرف قطري رفيع المستوى

تلقى اتصال من طرف مصري مماثل

يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيره

عن مظاهرات يوم الجمعه في مصر

مقابل تهدئه مصريه تجاه قطر

وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس

فكان الرد القطري

لا..نتدخل في برامج القناه

يبدو بأنها رسالة رفض الطلب بشكل محترم — بوغانم (@hassanalishaq73) September 26, 2019

وأوضح ووفقا لمصادر قال إنها هي من أمدته بهذه المعلومات أن المسؤول المصري عرض مقابل ذلك تهدئة مصرية تجاه قطر وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس.

فكان الرد القطري بحسب “بوغانم”:”لا نتدخل في برامج القناة”، ليعقب المغرد القطري الشهير:”يبدو بأنها رسالة رفض الطلب بشكل محترم”

وطلبت وزارة الداخلية المصرية من المواطنين الالتزام بالنظام العام والقانون، وذلك عشية المظاهرات الحاشدة المرتقبة غدا الجمعة، المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب، إنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.