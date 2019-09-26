“الشاهين” العُماني يمسح الأرض بإعلامي سعودي وجه تهمة خطيرة لـ سلطنة عُمان: “حاشا مسقط أن تنحني لغير خالقها”

شن حساب “الشاهين” العُماني صاحب الشهرة الواسعة على تويتر السلطنة، هجوما عنيفا على الإعلامي والكاتب السعودي المقرب من النظام سامي العثمان، بعد توجيه الأخير اتهامات مزعومة للسلطنة بسيطرة الاستخبارات الإيرانية عليها.

وزعم “العثمان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن الاستخبارات الإيرانية تسيطر تماما على سلطنة عمان.

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استطاعت الاستخبارات الإيرانية ان تسيطر تماما على سلطنة عمان وسيطرة التيار المقرب من طهران على سياسة الحياد التي كانت تدعبها! مهما طال الاختباء خلف الاقنعة ، فلابد ان بكشفها الزمن !! — سامي العثمان (@samialothman_) September 25, 2019

وتابع دفق اتهاماته الباطلة التي لم يثبتها بأي دليل أو حجة:”وسيطرة التيار المقرب من طهران على سياسة الحياد التي كانت تدعبها! مهما طال الاختباء خلف الاقنعة ، فلابد ان بكشفها الزمن”

من جانبه دحض حساب ” الشاهين” العُماني اتهامات سامي العثمان برد ناري وضعه في حرج شديد قائلا:”من كتبت بمباركتهم أو أوامر منهم فليس عليك عتب فهذا إثبات للمتابعين الكرام بأن كافة مؤسسات دولتكم بما فيها الأمن والاستخبارات مخترقة ومثقوبة من الذراع الإماراتية الآثمة، تأمركم فتفعلون وتنهاكم فتنتهون. فأصبحت رموزكم اراجوزات في بلاط دحلان وكلماتكم تزن نفسها بالفلس وليس الدرهم”

الا ان كتبت بمباركتهم أو أوامر منهم فليس عليك عتب فهذا إثبات للمتابعين الكرام بأن كافة مؤسسات دولتكم بما فيها الأمن والاستخبارات مخترقة ومثقوبة من الذراع الإماراتية الآثمة. تأمركم فتفعلون وتنهاكم فتنتهون. فأصبحت رموزكم اراجوزات في بلاط دحلان وكلماتكم تزن نفسها بالفلس وليس الدرهم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

وفضح الشاهين شهادة “العثمان” المفبركة والدكتوراة المزورة التي يزعم أنه حصل عليها.

ومن يبدأ سيرته الذاتية بالتدليس يا سامي فيصنع من نفسه دكتوراً وهمياً من الطبيعي أن يعجز عن تطبيق نظريات الاتصال فيترك (محتوى الرسالة) ليركز على (الضجيج)

فينتهي به المقام أن يعجز عن دفع فاتورة الماء في اكبر بلد منتج للنفط pic.twitter.com/ZxOteQdzEm — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

وتابع تفنيد مزاعمه تجاه السلطنة:”إيران التي وصفتها زوراَ بأنها سيطرت على مسقط وحاشا مسقط أن تنحني لغير خالقها، بعثتم إليهم بعمران خان حامي بلاد الحرمين ليخطب ودهم ويطلب لكم منهم صفحهم وعفوهم ويرتب للقائكم بهم فتنحني بشوت موالي أبوظبي أمام عمامات الملالي فهل ستقبلون أيديهم كما فعل اسلافكم من قبل ومن بعد؟”

إيران التي وصفتها زوراَ بأنها سيطرت على مسقط وحاشا مسقط أن تنحني لغير خالقها،،، بعثتم إليهم بعمران خان حامي بلاد الحرمين ليخطب ودهم ويطلب لكم منهم صفحهم وعفوهم ويرتب للقائكم بهم فتنحني بشوت موالي أبوظبي أمام عمامات الملالي

فهل ستقبلون أيديهم كما فعل اسلافكم من قبل ومن بعد؟ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

وخاطب الإعلامي السعودي:”ومسقط التي وصفتها بأنها ترتدي الأقنعة كشفت وجوهكم القبيحة بكل تقاسيمها وتعابيرها فأصبحتم أولى بالقناع، ليس رياء بل لإخفاء طلتكم المسماه (سود المقابيل) فالله جميل يحب الجمال وعيون خلقه تكره قبح الشياطين ستأتون لمسقط وفوداً متتالية”

ومسقط التي وصفتها بأنها ترتدي الأقنعة كشفت وجوهكم القبيحة بكل تقاسيمها وتعابيرها فأصبحتم أولى بالقناع، ليس رياء بل لإخفاء طلتكم المسماه (سود المقابيل) فالله جميل يحب الجمال وعيون خلقه تكره قبح الشياطين.

ستأتون لمسقط وفوداً متتالية،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

واختتم “الشاهين” العُماني تغريداته الهجومية على سامي العثمان قائلا:”وسيجلس خصمكم اللدود الإيراني بجوار ربكم الأعلى الأمريكي لمراقبة حواركم وتصحيح اخطائكم حين ستجلسون برفقة حليفتكم التائهة مقابل ندكم اليمني الشامخ للاتفاق على وقف الحرب (بمحض الاستسلام) قبل أن تحرق آخر سراويلكم ساعتها تأكد من اصطحاب ممثليكم للبراقع والنقاب فهم بأمس الحاجة له”

وسيجلس خصمكم اللدود الإيراني بجوار ربكم الأعلى الأمريكي لمراقبة حواركم وتصحيح اخطائكم حين ستجلسون برفقة حليفتكم التائهة مقابل ندكم اليمني الشامخ للاتفاق على وقف الحرب (بمحض الاستسلام) قبل أن تحرق آخر سراويلكم

ساعتها تأكد من اصطحاب ممثليكم للبراقع والنقاب فهم بأمس الحاجة له — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 26, 2019

واستمرارا لمسلسل التخبط السعودي وتشويه صورة سلطنة عُمان لموقفها المحايد من الأزمة الخليجية، سبق أن زعم سامي العثمان أن السلطنة وقطر تنفذان مخطط في المهرة لإرباك السعودية والتحالف لتهريب السلاح للحوثيين.

“العثمان” زعم في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر في أوائل سبتمبر الجاري أن قطر ومسقط تعملان جاهدتين لإرباك السعودية والامارات في محافظة المهرة وخلق صراع مع السلطات المحلية ورفع لافتات تطالب برحيل قوات التحالف.

وأرجع ذلك بحسب مزاعمه المفضوحة إلى “حتى تستمر مسقط بتهريب السلاح لأزلام ملالي ايران الحوثي والاخوان ، ومع ذلك فشلوا نتيجة لوعي ويقظة ابناء المهرة!”

واعتاد الإعلام السعودي والإماراتي المسيس وكتائب الذباب الإلكتروني كيل المزاعم تجاه سلطنة عمان واتهامها بتهريب السلاح للحوثيين عبر محافظة المهرة الحدودية مع السلطنة وهو ما نفته عُمان أكثر من مرة وأكد على عدم صحته العديد من المسؤولين اليمنيين.