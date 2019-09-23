سفير الأردن في قطر يُصيب دول الحصار بـ”شلل رباعي” بعد تصريح إثر لقائه “آل ثاني” بالدوحة

أكد السفير الأردني في دولة قطر زيد مفلح اللوزي على أنّ العلاقات بين البلدين “أخوية ومتجذرة”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الأحد “اللوزي” في الدوحة.

ورحّب “آل ثاني” بالسفير اللوزي وهنأه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد سفيراً للأردن في قطر متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

واكد اللوزي على حرصه على تنمية العلاقات القطرية – الأردنية معرباً عن تطلعه الى الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين الببلدين لافاق أرحب وتعاون أشمل في شتى المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين في البلدين.