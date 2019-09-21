كاتب سعودي يدعو السيسي لقتل المتظاهرين في مصر وإبادتهم: “ضع السوط وارفع السيف”
أثار الكاتب السعودي المقرب من النظام محمد آل الشيخ، موجة غضب واسعة بين النشطاء المصريين بعد دعوته رئيس النظام عبدالفتاح السيسي لقتل المتظاهرين الذين خرجوا أمس، الجمعة، يطالبون برحيله.
“آل الشيخ” وفي تغريدة مستفزة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”الى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانياهذا هو الحل.”
التغريدة التي اعتبرها ناشطون تحريض صريح منه للنظام المصري على قتل المتظاهرين والتعامل معهم بالعنف لوأد ثورتهم، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء، اضطره سريعاً إلى “حذفها”!
كما هاجم سعوديون مواطنهم محمد آل الشيخ ودعوا المصريين لاستكمال ثورتهم والدفاع عن حريتهم، وألا يلتفتوا لأمثال آل الشيخ من أحذية الأنظمة.
ويأتي هذا عقب انطلاق العديد من التظاهرات المطالبة برحيل السيسي في عدة محافظات مصرية.
وكان أبرز هذه التظاهرات الرافضة للنظام هي التي خرجت في ميدان التحرير، بالإضافة إلى عدة مظاهرات أخري في محافظات الإسكندرية في سيدي بشر، والسويس والمحلة بمحافظة الغربية.
بينما كانت أكثر التظاهرات احتجاجا التي خرجت في محافظة دمياط، رافضة نظام السيسي، حيث قام الثوار بالإطاحة بلافتة كبيرة للسيسي، وطرحوها أرضا .