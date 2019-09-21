كاتب سعودي يدعو السيسي لقتل المتظاهرين في مصر وإبادتهم: “ضع السوط وارفع السيف”

أثار الكاتب السعودي المقرب من النظام محمد آل الشيخ، موجة غضب واسعة بين النشطاء المصريين بعد دعوته رئيس النظام عبدالفتاح السيسي لقتل المتظاهرين الذين خرجوا أمس، الجمعة، يطالبون برحيله.

“آل الشيخ” وفي تغريدة مستفزة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”الى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانياهذا هو الحل.”

التغريدة التي اعتبرها ناشطون تحريض صريح منه للنظام المصري على قتل المتظاهرين والتعامل معهم بالعنف لوأد ثورتهم، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء، اضطره سريعاً إلى “حذفها”!

يا جماعة بلغوا تويتر عن حساب هالخبل فهذه دعوة للقتل — أبو عرب (@i__arb) September 21, 2019

خليك في حالك يا خول يا بتاع المنشار — محمد نجم الدين (@MN_elnagar) September 21, 2019

كما هاجم سعوديون مواطنهم محمد آل الشيخ ودعوا المصريين لاستكمال ثورتهم والدفاع عن حريتهم، وألا يلتفتوا لأمثال آل الشيخ من أحذية الأنظمة.

بل اقول لشعب مصر

دافعوا عن ارضكم

دافعوا عن بلادكم

حافظوا عليها

ما يحاك لدولتكم مخطط كبير انتبهوا انتبهوا انتبهوا — 🇸🇦MBS🇸🇦 abdullah/ jeddah (@111_amb) September 21, 2019

هذا تحريض على القتل .. وتأييد لقمع الشعب المصري.

الشعب المصري الذي خرج في الشوارع ليس إخوان .. فالإخوان في السجون.

سبب من الأسباب الحراك المصري الحالي هو خلاف داخل الجيش بين السيسي والسُراق الآخرين. — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) September 21, 2019

خيبك الله ايه الأحمق التعيس …



الم تقرأ قول الحق جل جلاله ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ) .. — أبو رياض (@saadfrhan02) September 21, 2019

ويأتي هذا عقب انطلاق العديد من التظاهرات المطالبة برحيل السيسي في عدة محافظات مصرية.

وكان أبرز هذه التظاهرات الرافضة للنظام هي التي خرجت في ميدان التحرير، بالإضافة إلى عدة مظاهرات أخري في محافظات الإسكندرية في سيدي بشر، والسويس والمحلة بمحافظة الغربية.

بينما كانت أكثر التظاهرات احتجاجا التي خرجت في محافظة دمياط، رافضة نظام السيسي، حيث قام الثوار بالإطاحة بلافتة كبيرة للسيسي، وطرحوها أرضا .