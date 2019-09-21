رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء على السجادة الحمراء وصدر عاري!

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا بالفستان الذي ارتدته خلال مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وحضرت رانيا يوسف في أول أيام المهرجان، أمس الجمعة، العرض الخاص للفيلم الأجنبي “Sisters in Arms”، بإطلالة محتشمة، مغايرة للفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح أول أمس الخميس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها رانيا يوسف فستانا جريئا لتطل به في المهرجانات، فقد سبق وأشعلت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستانها الأسود الجريء، الذي بسببه تم رفع دعوى قضائية ضدها.

وكان اسم رانيا يوسف من بين أكثر الموضوعات تداولا بين المغردين على “تويتر” في مصر، بسبب فستانها الجريء الذي أطلت به على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وكان سببا في إثارة الجدل بين معجبيها على موقع التغريدات الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.