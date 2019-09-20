نظراً لعلاقات الصداقة بين البلدين .. إيران تتخّذ قراراً خاصّاً بالعُمانيين ساري المفعول “لأجل غير مسمى”

وافق مجلس الوزراء الإيراني على تمديد إعفاء المواطنين العمانيين من استصدار تأشيرة الدخول لأجل غير مسمى.

جاءت الموافقة عبر جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي. حسبما ذكرت وكالة أنباء “فارس”

وبعد انقضاء مدة قرار الإعفاء المحددة بعام واحد، حيث تم اعتماد المقترح المقدم من قبل وزارة الخارجية بتمديده على نحو مستدام نظراً لعلاقات الصداقة السائدة بين البلدين وفي مقابل تسهيل سلطنة عمان اجراءات سفر المواطنين الايرانيين إليها.