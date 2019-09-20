مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
حياتنا

جريمة هزّت البلاد .. زوجان عربيان مذبوحان وغارقان في دمائهما داخل غرفة النوم!!

كتب وطن
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عثر على جثتي زوجين مسنين مذبوحين داخل شقتهما بأحد أحياء مدينة الفيوم في .

 

وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثتين لزوجين مسنين، عثر عليهما مقتولين في شقتهما وغارقين في دمائهما وبهما طعنات بالرقبة والرأس والبطن، وملقيان في حجرة نومهما.

 

وتبين من التحريات أن المجني عليهما يعملان في بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية بنظام التقسيط، ومشهود عنهما بالأخلاق الحميدة والطيبة بين أهالي المنطقة، وليس لهما أولاد سوى طفل بالتبني يعمل حاليا خارج البلاد، ويرجح أن سبب الحادث بدافع السرقة .

 

وحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 
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