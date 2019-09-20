بعد أنباء تصفيته بالسُّمّ .. إجراء مفاجئ بخصوص سعود القحطاني!!

في خطوةٍ مُفاجئة، أعلن موقع “تويتر” اليوم الجمعة، تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني أحد أهم أعوان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والضالع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل أحد عشر شهرا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن “تويتر” ألغى 267 حسابا مصدرها الإمارات ومصر.

وقالت “رويترز” إن “تويتر” رصد 6 حسابات مرتبطة بأجهزة إعلامية تديرها السعودية تعمل على تضخيم مزايا عمل الحكومة السعودية.

يأتي هذا الإجراء بعد انتشار أنباء غير مؤكدة مؤخراً تفيد بأن محمد بن سلمان قام باغتيال سعود القحطاني عبر تسميمه.

لكن المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” أكد أنّ سعود لا يزال على قيد الحياة.

واوضح “مجتهد” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” أنّ “القحطاني” لا يزال يؤدي مهاما خاصة لـ”ابن سلمان” وهو في معزله شديد السرية، وذلك من خلال مندوبين خاصين يدير من خلالهم كثيرا من الملفات التي لا يثق “ابن سلمان” بغيره في إدارتها.

وعن شائعة وفاته التي تمّ تداولها مؤخراً قال “مجتهد”: “يبدو أن إشاعة وفاته والتي كانت ستتحول لانتحار قد احترقت ولم تعد صالحة للاستخدام”.