“شاهد” سؤال مراسلة قناة “CNBC” الذي أحرج ابن سلمان بشدة ولم يجرؤ مترجم “العربية” على ترجمته بشكل دقيق

تداول ناشطون بموقع التويتر مقطعا مصورا لمراسلة قناة “CNBC” الأمريكية، التي أحرجت وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بسؤال عن هجمات الحوثي الأخيرة على أرامكو.

وظهرت مراسلة القناة الأمريكية في المؤتمر الذي عقده وزير الطاقة الجديد ـ نجل الملك وشقيق ولي العهد ـ تسأله عن الفشل الذريع للدفاعات السعودية في التصدي للهجمات، وإمكانية الإستعانة بمنظومة S400 الروسية.

مراسلة قناة CNBC سألت وزير الطاقة السعودي عن الفشل الذريع للدفاعات السعودية في التصدي للهجمات، وإمكانية الإستعانة بمنظومة S400 الروسية ؟؟

لكن مترجم قناة #العربية قام بالتضليل ولم يترجم كلامها بشكل دقيق.pic.twitter.com/W4Irc6Hj9m — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 18, 2019

لكن مترجم قناة “العربية” وبحسب المقطع الذي لاقى رواجا كبيرا قام بالتضليل ولم يترجم كلامها بشكل دقيق خوفا من العقاب.

وكان الهجوم على منشأتين رئيسيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية يوم السبت الماضي قد تسبب في تعطل حوالي 5% من مجمل إمدادات النفط العالمية، وأدى إلى قفزة في أسعار النفط العالمية هي الأكبر خلال 28 عاما.

وأعلنت الرياض أنها ستكشف اليوم الأربعاء عن أدلة تثبت تورط طهران في هجوم أرامكو، كما أكدت أنها استعادت أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء الهجوم.

وأفادت الإخبارية السعودية بأن وزارة الدفاع السعودية ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عما قالت إنها أدلة على تورط إيران في هجمات استهدفت منشأتي نفط رئيسيتين لشركة أرامكو السبت الماضي، وستعرض الأسلحة الإيرانية التي استخدمت في الهجمات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد محمد بن سلمان اعتبر في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن هجوم أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.

ومن جهة أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا في جدة قال فيه إنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل جراء الهجوم.

وذكر أن القدرة الإنتاجية للمملكة ستعود إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تبلغ مستوى 12 مليون برميل يوميا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان الهجوم على أرامكو قد أفقد المملكة 5.7 ملايين برميل يوميا من مجمل قدرتها الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن شركة النفط السعودية أرامكو ستفي بالتزاماتها لعملائها هذا الشهر بالسحب من المخزون النفطي الإستراتيجي، وأضاف أن أرامكو لديها طاقة تخزينية ضخمة تجعلها قادرة على تلبية الطلب الداخلي والخارجي.