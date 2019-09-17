ياسر أبو هلالة يمسح الأرض بمستشار ابن زايد بعد أن ارتدى عباءة “الساقط” المزروعي وسب “المرزوقي” بلفظ خارج

أبدى مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، شماتته بتراجع ترتيب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في سباق انتخابات الرئاسة الحالية، كما تطاول عليه وسبه ما تسبب في هجوم عنيف على مستشار ابن زايد من متابعيه.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تونس والتي أظهرت تراجع المرزوقي، إن الرئيس التونسي السابق تعرض لهزيمة ساحقة من الجولة الأولى.

هزيمة ساحقة من الجولة الاولى في الانتخابات التونسية للرئيس الاسبق المنصف المرزوقي. التقيت به في اكثر من ندوة ومؤتمر واعرف انه شخص معتوه وكريه. pic.twitter.com/DfhAITdzCh — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 16, 2019

وتابع تطاوله في تغريدته التي أرفق بها صورة للمرزوقي:” التقيت به في اكثر من ندوة ومؤتمر وأعرف أنه شخص معتوه وكريه.”

من جانبه هاجم ياسر أبوهلالة مدير شبكة قنوات الجزيرة سابقا، الأكاديمي الإماراتي مستنكرا بذاءته ضد المرزوقي مؤكدا أن مستشار ابن زايد لا يختلف عن المغرد الإماراتي البذيء المقرب من ابن زايد حمد المزروعي.

لا تختلف عن حمد المزروعي، نفس أخلاقه، ما يغفر لك أن جوالك معه، الفارس يواجه فارس وهو بكامل سلاحه، كنت سأحترمك لو قلت فيه ذلك وهو رئيس. على كل هو خريج كلية طب رئيسك خريج ماذا؟ هو انتخبه الشعب أنت هل شاركت في انتخابات في حياتك ؟ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 16, 2019

ودون ما نصه:”لا تختلف عن حمد المزروعي، نفس أخلاقه، ما يغفر لك أن جوالك معه، الفارس يواجه فارس وهو بكامل سلاحه، كنت سأحترمك لو قلت فيه ذلك وهو رئيس.”

وتابع أبو هلالة متسائلا وساخرا: “على كل هو خريج كلية طب رئيسك خريج ماذا؟ هو انتخبه الشعب أنت هل شاركت في انتخابات في حياتك؟”

كما أحرجته الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: “لا يهم كي تراه انت يا دكتور المهم كيف يراه الشعب التونسي الذي يختار من يحكمه بكل شفافية وديمقراطية ونزاهة وهذا هو الأهم”

…لا يهم كي تراه انت يا دكتور …المهم كيف يراه الشعب التونسي الذي يختار من يحكمه بكل شفافية وديمقراطية ونزاهة……وهذا هو الأهم — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) September 16, 2019

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت تصدر الأكاديمي المستقل قيس سعيد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 19% من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز نحو 39 % من الأصوات.

وبحسب اللجنة، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن رجل الأعمال نبيل القرويّ حل في المرتبة الثانية بنسبة 15% من أصوات الناخبين.

بينما جاء مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 13.1% يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبه 9.9%.

ويتوقع أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات غدا الثلاثاء.

وإذا تطابقت النتائج النهائية مع تلك التي أعلنتها اللجنة يوم الاثنين، سيخوض جولة الإعادة كل من قيس سعيد، أستاذ القانون، ونبيل القرويّ، وهو قطب إعلامي مسجون حاليا على ذمة قضايا فساد.