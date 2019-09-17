“شاهد” وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطبل للسيسي بعد أن قتل شعبه: هذا هو الرئيس المجاهد!

قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو مجاهد عظيم، واصفا إياه بـ”الرئيس المجاهد”.

وخلال جلسة في مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، قال آل الشيخ إن “السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ على الدين والتراث من الشر والإرهاب”.

🔴 السيد جمجوم في إطلالة ترفيهية :

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف عبداللطيف آل الشيخ :

السيسي مجاهد حفظ الدين 😂

قال ابن كثير: في قوله تعالى 🙁 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ـ أي: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل pic.twitter.com/FevbXMn2fL — ▪️أبو منيف الخالدي▪️ (@khaldee_ksa) September 16, 2019

وأثارت كلمة الوزير السعودي “المطبل” جدلاً واسعاً، وفجرت موجة انتقاد واسعة حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرحمن الرفاعي معلقاً على فيديو آل الشيخ :” هؤلاء كيف يقابلون ربهم يوم القيامة عند قاضي السماوات والأرض ملك الملوك وفي اعناقهم شلالات دماء المسلمين وين دور السيسي المجاهد في قصف ارمكوا هو يعرف فقط التصويت لبشار “.

هولاء كيف يقابلون ربهم يوم القيامة عند قاضي السماوات والأرض ملك الملوك وفي اعناقهم شلالات دماء المسلمين وين دور السيسي المجاهد في قصف ارمكو هو يعرف فقط التصويت لبشار — عبدالرحمن الرفاعي 🇾🇪🇾🇪 (@Vm400MTywRDgtfE) September 16, 2019

علماء السعودية الان اما الصح في السجون هولاء يكذبون ع الله ورسوله الجهاد يمكن قصدة قتل الساجدين في رابعة والان قتل المسلمين في ليبيا هو قصدهم كذا اما الروافض السيسي كل سنه يصوت لبشار الاسد في مجلس الامن لصالح المشروع الايراني والبعض يقول يقمع الرافضة أخزاهم الله pic.twitter.com/TNslWdrWh1 — عبدالرحمن الرفاعي 🇾🇪🇾🇪 (@Vm400MTywRDgtfE) September 16, 2019

بينما رد المغرد “كلمة صدق” على آل الشيخ قائلاً له :” تذكروا ربكم”