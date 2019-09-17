“شاهد” وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطبل للسيسي بعد أن قتل شعبه: هذا هو الرئيس المجاهد!

قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو مجاهد عظيم، واصفا إياه بـ”الرئيس المجاهد”.
وخلال جلسة في مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، قال آل الشيخ إن “السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ على الدين والتراث من الشر والإرهاب”.
وأثارت كلمة الوزير السعودي “المطبل” جدلاً واسعاً، وفجرت موجة انتقاد واسعة حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبد الرحمن الرفاعي معلقاً على فيديو آل الشيخ :” هؤلاء كيف يقابلون ربهم يوم القيامة عند قاضي السماوات والأرض ملك الملوك وفي اعناقهم شلالات دماء المسلمين وين دور السيسي المجاهد في قصف ارمكوا هو يعرف فقط التصويت لبشار “.
بينما رد المغرد “كلمة صدق” على آل الشيخ قائلاً له :” تذكروا ربكم”
هذا من ال الشيخ / وال الشيخ اليوم هم رمز للدجل والكذب والرقص والمجون والعهر والدعارة والوساخة والنفاق وووووووو…اسرة خبيثة ابا عن جدا لعنهم الله واخزاهم هم وكبيرهم الاعور الدجال . وصغيرهم تركي قواد .
لقد سبقه الى الجهاد سيدكم وشهيد ملتكم شارون الذي مارس كل انواع الجهاد في فلسطين وسيناء وجنوب لبنان وسوريا……..سؤال بريئ ..هلا تحسست مؤخرتك يا بغل السعودية .وتأكدت من عظمتها الزائدة جدا …
قاتلك الله شر قتال و انزل فيك ويل عذاباته
سبحان الله ما اوقحك يا شخ