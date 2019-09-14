الحوثيون يكشفون تفاصيل هجوم بقيق وهجرة خُرَيص ويطلقون على العملية اسم “توازنُ الردعِ الثانية”

أعلنت جماعة أنصار الله ” الحوثيون”، السبت، مسؤوليتها عن الهجوم الجوي الذي استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خُرَيص شرقي السعودية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ( بفضلٍ من اللهِ تعالى نفذً سلاحُ الجوِ المسيِر عمليةً هجوميةً واسعةً بعشرِ طائراتٍ مسيرة استهدفت مصفاتي بَقيقٍ وخريٍص التابعتينِ لشركةِ آرامكو في المنطقةِ الشرقيةِ صباح يومنا هذا وكانت الاصابةُ دقيقةً ومباشرةً).

وأطلق سريع اسم (توازنُ الردعِ الثانية) على العملية الجوية التي استهدفت معامل النفط السعودية.

وأضاف حسب ما رصدت “وطن”، ( تأتي هذه العمليةُ في إطارِ حقنِا المشروع والطبيعي في الردِ على جرائمِ العدوانِ وحصارهِ المستمرِ على بلدِنا منذ خمسِ سنوات)، متابعاً :” تعتبرُ هذه العمليةُ إحدى أكبرِ العملياتِ التي تنفذُها قواتُنا في العمقِ السعودي وقد أتت بعد عمليةٍ استخباراتيةٍ دقيقةٍ ورصدٍ مسبقٍ وتعاونٍ من الشرفاءِ والأحرارِ داخلَ المملكة.



ووعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، النظامَ السعوديَّ أن ” عملياتِنا القادمةَ ستتوسعُ أكثَرَ فأكثَرَ وستكونُ أشدَ إيلاماً مما مضى طالما استمر في عدوانهِ وحصارِه”، مؤكداً أن بنك أهداف الحوثيين يتسع يوماً بعدَ يوم وأنهُ لا حلَ أمامَ النظامِ السعودي إلا وقفُ العدوانِ والحصارِ على بلدِنا. حسب قوله.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا “أكبر عملية” منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.