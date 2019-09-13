عايره بزوجته وشرفها.. لهذا قذف “المزروعي” الصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد ووصف “العربية” بـ”عاهرة الاعلام”

شنّ المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي هجوماً حاداً على قناة “العربية” السعودية واصفاً إيّاها بـ”عاهرة الاعلام وبدون منافس”.

جاء ذلك بسبب وصف القناة في خبر لها الجنود الإماراتيين الستة الذين أعلنت الإمارات عن مقتلهم اليوم بـ”القتلى”، قبل أن تقوم بتعديل الخبر إلى “وفاة”.

الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 13, 2019

وطال هجوم “المزروعي” –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية.

وقال “المزروعي” في تغريدةٍ ثانية: “الراشد كلمة مقتل اسأل عنها مكتبي [في إشارة الى ريما مكتبي المذيعة اللبنانية في العربية، التي تحدثت تقارير عن زواجها من الراشد في ديسمبر 2016] بلكي تعلمك أن المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …”.

ولاحقاً عمد “المزروعي” إلى حذف التغريدة التي وصف فيها “العربية” بــ”عاهرة الاعلام وبدون منافس” غير أن “وطن” تمكنت من توثيق التغريدة والإحتفاظ بنسخة منها .

ووصف “المزروعي” قناة “العربية” كذلك بأنها “فاشلة”.

https://twitter.com/uae_3G/status/1172528916487168001

وفي وقتٍ سابقٍ الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.