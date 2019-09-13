المزروعي يهاجم الراشد والعربية
المزروعي يهاجم الراشد والعربية
الهدهد

عايره بزوجته وشرفها.. لهذا قذف “المزروعي” الصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد ووصف “العربية” بـ”عاهرة الاعلام”

كتب وطن
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شنّ المغرّد الإماراتي البذيء هجوماً حاداً على قناة “العربية” واصفاً إيّاها بـ”عاهرة الاعلام وبدون منافس”.

 

جاء ذلك بسبب وصف القناة في خبر لها الجنود الإماراتيين الستة الذين أعلنت عن مقتلهم اليوم بـ”القتلى”، قبل أن تقوم بتعديل الخبر إلى “وفاة”.

وطال هجوم “المزروعي” –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية.

 

وقال “المزروعي” في تغريدةٍ ثانية: “الراشد كلمة مقتل اسأل عنها مكتبي [في إشارة الى ريما مكتبي المذيعة اللبنانية في العربية، التي تحدثت تقارير عن زواجها من الراشد في ديسمبر 2016] بلكي تعلمك أن المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …”.

ولاحقاً عمد “المزروعي” إلى حذف التغريدة التي وصف فيها “العربية” بــ”عاهرة الاعلام وبدون منافس” غير أن “وطن” تمكنت من توثيق التغريدة والإحتفاظ بنسخة منها .

 

ووصف “المزروعي” قناة “العربية” كذلك بأنها “فاشلة”.

https://twitter.com/uae_3G/status/1172528916487168001

وفي وقتٍ سابقٍ الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

 

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

 

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.

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  1. بنت السلطنه يقول

    يارب أجعل حيلهم بينهم.

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  2. مسمار يقول

    طبعا الراشد لن يرد علي المزروعي لانه يعرف من هو ومن اين يغرد ليس خوفا منه ولكن المسآله لدي الراشد نو بربلم شو شرف شو تخلف

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  3. زرقاء اليمامة الاميركية يقول

    الشهيد هو من يدافع عن شرف اهله وبلده مثل اخواننا في اليمن واخواننا الفلسطينيين اما الاماراتيين والسعوديين القتلة والدين دمروا مبنيي التجارة العالمي في نيويورك الاميركية وقتلوا الابرياء ومن يرمون القنابل علي الشعب اليمني هؤلاء موتاهم اسمهم فطايس وليس شهداء وقاضي السماء هو من سيحكم يوم القيامة .

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