المواطن العماني علي عبد المحسن الشيخ
المواطن العماني علي عبد المحسن الشيخ
الهدهد

نجل المواطن العُماني المختطف في سجون مأرب باليمن منذ 10 أشهر يكشف مصيره

كتب وطن
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كشف نجل المواطن العماني علي عبد المحسن الشيخ المختطف منذ 10 شهور في باليمن، أنّه تم الإفراج عن والده يوم الأحد الماضي.

 

وأكد “عبد المحسن” نجل “الشيخ” أن والده اختطف في اليمن قبل 10 شهور بعد ذهابه لتقديم تبرعات لأهل اليمن.

 

وأضاف أنهم فقدوا التواصل معه منذ 8 أشهر، وبعد اتصالات عدة تم التأكد إنه في سجن مأرب باليمن بدون معرفة أسباب احتجازه.

 

وأضاف عبد المحسن أنهم الآن بانتظار أبيهم الذي يبلغ من العمر 55 عاما  في المنفذ الحدودي بولاية المزيونة.بحسب “الوصال”

 

ووجه شكره لكل من وزارة الخارجية والمكتب السلطاني والسفير اليمني في السلطنة على الجهود المبذولة في الإفراج عنه.

 

وكانت “وطن” نشرت خبراً بتاريخ 21/أغسطس/2019، عن اختطاف المواطن “الشيخ” في سجون مأرب. 

 
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