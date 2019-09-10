ناصر الدويلة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد ويُبشر الكويتيين

كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد نقله للمستشفى في أمريكا بشكل مفاجئ قبل أيام من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تم تأجيل موعد اللقاء.

“الدويلة” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي، طمأن الكويتيين على صحة أمير البلاد وقال إن “الاخبار عن صحة حضرة صاحب السمو مريحة وتبشر بخير”

الاخبار عن صحة حضرة صاحب السمو مريحه و تبشر بخير و نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا الما ان ربي لطيف لما يشاء سبحانه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 10, 2019

وتابع داعيا للأمير بالصحة وتمام الشفاء:”ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا الما ان ربي لطيف لما يشاء سبحانه”

هذا وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتطلع إلى لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بمجرد تماثله للشفاء.

وجاء في بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض أمس، أن الرئيس الأمريكي يأمل الشفاء العاجل لأمير الكويت، بعدما دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبية.

وأضاف أنه تم إبلاغ ترمب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررًا مع الشيخ صباح الأحمد في 12 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض إلى موعد لاحق، معربًا عن تطلع الرئيس الأميركي إلى لقائه بمجرد تماثله للشفاء.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن قبل يومين، أن أمير البلاد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي إلى موعد يحدد لاحقًا.

وكان أمير الكويت قد توجّه الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترمب في البيت البيض الخميس المقبل. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لوصول الأمير وحفل الاستقبال.

ونقلت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية عن وزير الديوان الأميري أن الشيخ الصباح “دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية”.

وأضاف الوزير، حسب الوكالة، أن هذ الأمر “دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر” بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي “إلى موعد يحدد لاحقا”.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 90 عاما، عانى مؤخرا من “عارض صحي” لكنه تعافى منه، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.

ولاحقا أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات حول مرضه.

ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.