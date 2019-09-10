السيسي حول الجيش لتاجر وصنايعي.. الفنان المصري محمد علي ينشر “ألبوم” صور له مع قيادات الجيش

نشر الفنان المصري، والمقاول محمد علي، عشرات الصور له مع قيادات الجيش وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، وذلك في مواقع الإنشاءات المختلفة التي اشترك في تنفيذها بتكليف من القوات المسلحة.

لجوء الفنان المصري لذلك كان رداً على تشكيك إعلاميين محسوبين على الحكومة المصرية، في صحة الروايات التي كشفها المقاول المصري بخصوص ما قال إنها شبهات فساد في تعامل الجيش مع المقاولين في مصر.

وكان الفنان المصري محمد علي بث مقطع فيديو جديداً على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على الانتقادات التي طالته بخصوص عمله 15 عاماً مع الجيش وخروجه عليهم الآن بعد عدم قدرته على استعادة أمواله المتأخرة منهم.

وقال محمد علي، إنه اضطر للعمل مع الجيش 15 عاماً بسبب عدم وجود بدائل للعمل أمامه، خاصة وأنه تخرج من التعليم الحكومي دون القدرة على الحصول على شهادة جامعية وبالتالي لم يكن لديه خيارات أخرى للعمل، وبخصوص الذين يتحدثون عن أنه ارتضى العمل مع نظام فاسد، قال محمد علي: هل أنا الذي صنع هذا الفساد وهذا النظام؟

وأشار إلى أنه كان يتخيل أن الجيش يتمتع بشفافية كبيرة، في المعاملات المالية لكنه اكتشف بعد العمل مع الجيش، أن القوات المسلحة بها فساد أيضاً.

وأوضح أن الجيش كان متمسكاً بالعمل معه لكنه هو الذي قرر إيقاف كل أنشطته التجارية مع الجيش من أجل إخبار الشعب المصري بحجم الفساد الموجود في البلاد، مشيراً إلى أن السيسي قام بتحويل الجيش إلى تاجر وصنايعي بعيداً عن مهمته الأساسية في القتال.

هذا وأصبح الفنان المصري ورجل الأعمال، محمد علي، حديث الشارع المصري، منذ أن بدأ قبل أيام قليلة بنشر فيديوهات على حساباته في مواقع التواصل، يكشف فيها عن فساد كبير في مؤسسة الجيش، و«إهدار المال العام من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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وتصدَّرت تصريحات علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ«قضايا الفساد في مصر» التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته.

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كذلك انتشرت مقاطع فيديو محمد علي على يوتيوب، والبعض وضع عناوين لها توحي بأنها سلسلة، كـ«الجزء الأول من حديث محمد علي عن فضائح الجيش، والجزء الثاني من حديث محمد علي عن السيسي»، وحظيت المقاطع بتفاعل كبير.