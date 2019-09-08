تطّور مفاجئ .. إدخال أمير الكويت الى مستشفىً أمريكي وتأجيل لقائه مع “ترامب”

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي الجراح أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقاً.

ووصل أمير الكويت عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس/آب، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.