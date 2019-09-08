الامير تميم ومحمد بن سلمان
الامير تميم ومحمد بن سلمان
الهدهد

تسريبات خطيرة.. ابن سلمان سيطلب من قطر دعم سحب ملف القدس من الأردن مقابل الصلح و”عودة المياه لمجاريها”

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب أمني إماراتي شهير بموقع التواصل تويتر، مفاجأة خطيرة بشأن الأنباء المتداولة عن مصالحة قريبة قادمة بين ودول الحصار والسعودية بالأخص برعاية كويتية وبتدخل شخصي من أمير الشيخ صباح الأحمد الذي من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا.

حساب “” والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويتابعه أكثر من 235 ألف شخص على تويتر، زعم أن الأمير ولي العهد السعودي، ينوي أن يطلب من دولة قطر أن تغض قناة الجزيرة الطرف عن صفقة القرن.

وتابع موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن) وأثارت جدلا واسعا: “وتحديدا سحب ملف القدس من الاردن ويخشى الامير محمد بن سلمان من توجيه قناة الجزيرة على هذا الامر.”

يأتي هذا تزامنا مع ما كشفه السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، عن تفاصيل مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية التي لم تشهد المنطقة مثلها من قبل، وقال إن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة ضمن الملفات التي سيناقشها في لقائه المقرر بالرئيس الأميركي في واشنطن هذا الشهر.

وصرح “سيلفرمان” في مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية في الكويت الأسبوع الماضي قائلا “أنا متأكد أن الخلاف الخليجي سيكون على قائمة الموضوعات التي سيطرحها أمير الكويت خلال لقائه بالرئيس الأميركي”.

وأضاف “أعتقد أن حله ما زال يمثل أولوية كبيرة لدى أمير الكويت إلى يومنا هذا، تماما كما هو بالنسبة لنا، وأنا متأكد أنه سيجري نقاش جاد بشأنه، وبشأن الطريقة المثلى لاستعادة الوحدة الكاملة لمجلس التعاون الخليجي”.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، نقل رسالة من أمير الكويت الصباح إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال مراقبون إن الرسالة تتعلق بجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وجاءت الرسالة التي نقلها الغانم بعد رسالة شفهية نقلها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير الكويت.

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