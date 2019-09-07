رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أعلن قائمة وزراء حكومة الفترة الانتقالية
رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أعلن قائمة وزراء حكومة الفترة الانتقالية
الهدهد

“شاهد” موظف في بلدية عبري بسلطنة عمان يُصبح وزيراً للطاقة في الحكومة السودانية الجديدة .. من هو؟

كتب وطن
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تبيّن أنّ وزيراً من بين وزراء الحكومة  السودانية الجديدة، كان موظفاً في بسلطنة عمان.

 

وأعلن رئيس عبد الله حمدوك قائمة وزراء حكومة الفترة الانتقالية، بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في البلاد.

 

 وذكر ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل أن الوزير عادل علي إبراهيم الذي عُيّن وزيراً لـ”الطاقة والتعدين”، كان موظفاً في بلدية عبري بسلطنة عمان، مشيدين بأخلاقه.

 

وينحدر الوزير”عادل علي إبراهيم” من مدينة “ود مدني” بأواسط السودان.

 

والوزير “عادل علي إبراهيم” حائز على بكالوريوس من كلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة الخرطوم.

 

وتلقى الوزير تدريبات متقدمة وفق أفضل معايير الممارسات العالمية في المسائل المتعلقة بصناعة النفط.

 

وشارك مع شركات نفط أجنبية في المفاوضات التي جرت مع حكومة جنوب السودان في القضايا النفطية قبل وبعد انفصال جنوب السودان وفي المناقصات العالمية التي جرى طرحها على مربعات استكشاف وإنتاج النفط السودانية.

 

وتعد هذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع احتجاجات واعتصامات ضد نظامه.

 
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