“شاهد” موظف في بلدية عبري بسلطنة عمان يُصبح وزيراً للطاقة في الحكومة السودانية الجديدة .. من هو؟

تبيّن أنّ وزيراً من بين وزراء الحكومة السودانية الجديدة، كان موظفاً في بلدية عبري بسلطنة عمان.

وأعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قائمة وزراء حكومة الفترة الانتقالية، بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في البلاد.

وذكر ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل أن الوزير عادل علي إبراهيم الذي عُيّن وزيراً لـ”الطاقة والتعدين”، كان موظفاً في بلدية عبري بسلطنة عمان، مشيدين بأخلاقه.

نبارک للاخ المهندس عادل علي ابراهیم

تقلده منصب وزیرا للطاقة والتعدین

فی التشکیل الوزاري بالسودان

کان نعم الرجل في تعامله وتواصله مع زملائه فی العمل للیوم

بموارد المیاه بعبري واحد ابنائه انولد بعبری بالمرتفع pic.twitter.com/7aM5mPCSr4 — سلطان بن ماجد العبري (@sultanmalabri) September 6, 2019

نبارك للمهندس عادل علي ابراهيم تعينه وزير الطاقة والتعدين في الحكومة السودانية الجديدة ،يذكر أن المهندس عمل في بلدية عبري لفترة طويلة pic.twitter.com/VgCW05UC6D — الصحفي ناصر العبري (@27952251fd5c465) September 7, 2019

من موظف في بلدية عبري الى وزير الطاقة والتعدين



السوداني عادل علي ابراهيم عمل في بلدية عبري قبل ان يعين وزيرا للطاقة والتعدين في الحكومة السودانية الجديدة ، نسأل الله له التوفيق pic.twitter.com/d1OajLwN9d — عمان الحدث (@oman_event) September 7, 2019

وينحدر الوزير”عادل علي إبراهيم” من مدينة “ود مدني” بأواسط السودان.

والوزير “عادل علي إبراهيم” حائز على بكالوريوس من كلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة الخرطوم.

وتلقى الوزير تدريبات متقدمة وفق أفضل معايير الممارسات العالمية في المسائل المتعلقة بصناعة النفط.

وشارك مع شركات نفط أجنبية في المفاوضات التي جرت مع حكومة جنوب السودان في القضايا النفطية قبل وبعد انفصال جنوب السودان وفي المناقصات العالمية التي جرى طرحها على مربعات استكشاف وإنتاج النفط السودانية.

وتعد هذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع احتجاجات واعتصامات ضد نظامه.