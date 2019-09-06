فيديو “فاضح” لشاب وفتاة داخل مركبة في الكويت يثير ضجة .. والأمن يتحرّك فوراً
ألقى رجال الأمن الجنائي في الكويت القبض على شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والاخلال بالآداب العامة في مركبة ونشر المقطع في “سناب شات”.
وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه تم الاجراءات القانونية ضدهما.
كما شددت على ان وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم تجاه اي شخص يقوم بمخالفة القوانين.
بعد نشرهما المقطع في «سناب شات»— أمن ومحاكم (@mediacourt) September 6, 2019
• «الداخلية»: ضبط شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة بالمركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما
• سنتعامل بحزم مع أي شخص يخالف القوانين pic.twitter.com/FFwF28uo4K