فيديو “فاضح” لشاب وفتاة داخل مركبة في الكويت يثير ضجة .. والأمن يتحرّك فوراً

ألقى رجال الأمن الجنائي في الكويت القبض على شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والاخلال بالآداب العامة في مركبة ونشر المقطع في “سناب شات”.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه تم الاجراءات القانونية ضدهما.

كما شددت على ان وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم تجاه اي شخص يقوم بمخالفة القوانين.