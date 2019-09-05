كاتبة سعودية تتطاول على السلطان قابوس: اللهم أرزق العُمانيين ببطل عادل مثل ابن سلمان

استمرارا لمسلسل التدخل بالشأن الداخلي العُماني من قبل النظام السعودي ومحاولة إثارة البلبلة، دخلت الكاتبة والناشطة السعودية المثيرة للجدل سعاد الشمري على خط الحملة المثيرة للجدل في سلطنة عُمان عن انتقاد نظام التصاريح للفتيات والمتبع بالجامعات العُمانية.

“الشمري” وفي تغريدة لها بتويتر أبدت دعمها للحملة الغامضة التي لا يُعرف من يقف وارئها، بل تمنت أن يرزق الله العُمانيين ببطل مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيق هذا المطلب، حسب وصفها ما اعتبره عُمانيون انتقاص من السلطان قابوس بن سعيد وتطاول غير مسموح به على القيادة العُمانية.

على غرار #النسوية_السعودية متمنين لكم التوفيق والله يرزقكم ببطل عادل مثل #محمد_بن_سلمان https://t.co/OjRrq2hubv — سعاد الشمري (@SouadALshammary) September 4, 2019

تغريدة الكاتبة السعودية المحسوبة على النظام عرضتها لهجوم عنيف جدا من قبل العُمانيين، الذين استنفروا دفاعا عن السلطان قابوس وردا على إهانتها غير المقبولة.

حساب “الشاهين” العُماني المعروف بتويتر ألجم الشمري برد ناري قال فيه:”رزقنا الله ببطل يحسم خضم الحرب وسط أتونها و وبناء السلام في أقصى معتركاته بكفيه وفي آن واحد قبل ميلاد بطلكم بعقدين”

رزقنا الله ببطل يحسم خضم الحرب وسط أتونها و وبناء السلام في أقصى معتركاته بكفيه وفي آن واحد قبل ميلاد بطلكم بعقدين

فعدل حينها بوقت كانت العمانية فيه في كليات الطب وأكاديميات الهندسة الطيران و السلك العسكري والأمني والسياسي حين كان لا يسمح لك بالخروج من الخيمة الا لحلب البعير https://t.co/yllzUHEESP — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 5, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) ساخرا من الكاتبة السعودية:”فعدل حينها بوقت كانت العمانية فيه في كليات الطب وأكاديميات الهندسة الطيران و السلك العسكري والأمني والسياسي حين كان لا يسمح لك بالخروج من الخيمة الا لحلب البعير”

وتصدر وسم “#عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عُمان، بعد ساعات من إطلاق الوسم الذي أثار جدلا واسعا بين النشطاء المنقسمين بين مؤيد ومعارض.

ويدور الوسم الذي دشنه عدد من الطالبات الجامعيات عن انتقاد نظام التصاريح المتبع في الجامعة الواجب على الطالبة استخراجها قبل الخروج من حرم الجامعة من قبل المصرح له.

الصباح قمت بمداخلة في اذاعة الوصال حول #عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح

أتمنى أنني قمت بتمثيلكن بصورة تقبلنها ✨ https://t.co/xPJ3nOW4U6 — NIBRAS 🐨 (@NibrasAlRushdi) September 4, 2019

وانقلب الحديث عن التصاريح في الوسم لإشكال بين مؤيد ومعارض، وبين من يقترح حلا وسطا.

١. في جامعة السلطان قابوس لا يسمح بالخروج أبدا لا أسبوعيا ولا شهريا ولا شي الا بتصريح.

٢. التصاريح ما يعني الخروج من الجامعة فقط، التصريح انك: *حتى ف حرم الجامعة ما يصير تتطلعي الا لين ساعه ٩ ونص لا مكتبة ولا شي ثاني.#عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح pic.twitter.com/o6ETF3O4jX — بيلّا 🎵 (@Mindo_fr) September 4, 2019

الله الله اليوم هاشتاق #عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح

وبكرة هاشتاق

# عمانيات_نطالب_بإلغاء_الولاية



سعيد هاشتاق ما له الا هدف واحد ان الوحدة تريد تسرح وتمرح خارج قوانيين الجامعة او وزارة التعليم العالي بدون قيد

مو مشكلة بنات الحلال كل التصريح ٥ايام وبعدها حلقي فالويكند😂 https://t.co/IFrPeVthuN — الفاطميــة البلوشيــة (@ttom_om) September 4, 2019

وجود التصاريح ضروري من أجل المحافظة على النظام، ومنع التسيب بقدر الإمكان.



وما وجدت التصاريح إلا لمصلحة الطالبة .#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح — عمان الحدث (@oman_event) September 4, 2019

فالبعض يرى أن الطالبة في الجامعة تجاوزت سن الثامنة عشرة وهي السن القانونية لحمل كافة تصرفاتها ومسؤوليتها أمام الجهات القضائية فلماذا تلزم باستخراج تصريح لمجرد الخروج من السكن؟!، حسب وصفهم.

نحن نساء راشدات لا نحتاج لموافقة ولي الأمر اختي نايفة . #عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح https://t.co/mphvc1tXAX — نسويات عُمانيات (@nasawiyaom) September 4, 2019

▪️الحذر الحذر .. هذا الهاشتاق مُنشئ ومدعوم من خارج السلطنة

▪️ردود العُمانيات والعمانيين فيه كفيلة بفضحه

▪️طالبات عُمان اللواتي تربّين في بيوت الحياء والشرف من المستحيل أن يَهمسْن فضلاً عن أن يُنادين جهاراً بهذا الطلب الذي أدنى ما يُنعت بأنه مشبوه#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح pic.twitter.com/bVjD5h1cqy — ماريا الحارثية (@MariaAlharthy) September 4, 2019

البعض الآخر يرى أن وجود التصاريح ضروري من أجل المحافظة على النظام، ومنع التسيب بقدر الإمكان، أما الحلول المقترحة، فتكون بعمل تعهد وأخذ توقيع ولي الأمر أنه يوافق على خروج ابنته من دون تصريح.

#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح هذا الهشتاق اطلقه من يريد النيل من سمعةالمرأة العمانيةونقول له لن تنجح في ما تفكر فيه من سوء فالمرأةالعمانيةمرأةمسلمة محتشمةلهامن التقاليدوالعادات العمانية العربيةالأصيلةما تصون مكانتهاولهاالمعزة والاحترام في مجتمعهاوحقوقهامكفولة من الدولة pic.twitter.com/UK1ufxjB97 — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) September 4, 2019

2. لنعود لموضوع التصاريح وغيرها وما طرحته الكثير من الفتيات في هاشتاج #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح

أقول لك الخيار إذا كنتِ لا تريدين السكن دخل حرم الجامعة استأجري خارج "ماحد جالس يجبرك على شيء" أما الجامعة فلها قوانينها ولها احترامها و "يادر ما دخلك شر". — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) September 4, 2019

إحدى التغريدات تكلمت عن الجانب القانوني: “من ناحية قانونية، وبالتحديد قانون الأحوال الشخصية، تُعتبر المرأة بالغة سن الرشد بسن الـ18، وراشدة ومسؤولة عن كافة تصرفاتها القانونية، ما لم يعتريها عارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون.

#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح

ليش ما يتم تطبيق القانون؟

البنت اللي توصل ١٨سنة فهي كاملة الاهلية ماتحتاج ولي فاهمة عاقلة تقدر تتصرف pic.twitter.com/lY9fs7NEPS — Sara٦٦ (@szvs11) September 4, 2019

على الجانب الآخر شكك آخرون بهوية حساب “نسويات عُمانيات” الذي تبنى الحملة وأطلقها وروج لها على تويتر، وتسائلوا عمن يقف ورائه ويديره.

والسَّكن الجامعي للفتيات خلال فترة الدراسة من أهم الخدمات التي توفرها الجامعات والكليات للملتحقات بها، في إطار السعي لتحقيق رسالة الكلية بتوفير المناخ المُناسب للطالبات، ورعايتهن من الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية، والسعي لتمكينهن من زيادة التحصيل العلمي، والتواصل مع المجتمع المحلي ليكنَّ قادرات على تحمل المسؤولية قبل الانخراط في سوق العمل.