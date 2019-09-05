التسهيلات الإيرانية لحملة جواز سفر قطر أثارت جنون كاتب الديوان عبدالرحمن الراشد: بلد متخلف وبلا خدمات سياحية

أثارت التسهيلات التي قدمتها إيران لحملة جواز السفر القطري، جنون الكاتب السعودي المقرب من النظام عبدالرحمن الراشد، فخرج يهاجم قطر ويسب إيران التي وصفها بـ”بلد متخلف وبلا خدمات سياحية” حسب قوله.

والأحد الماضي أعلن مصدر بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، تقديم إيران لتسهيلات في الحصول على التأشيرات لحملة جواز السفر القطري.

القرار الإيراني الذي أغاظ “الراشد” وخرج يهاجم قطر ويتهمها أنها تنوي توريط مواطنيها، حسب زعمه.

يبدو ان حكومة #قطر تنوي توريط مواطنيها! فمن ذاك الأحمق الذي يزور #ايران؟

عدا انها بلد متخلف وبلا خدمات سياحية

فإن السلطات الاميركية ستضع كل زائر على الرادار الأمني😎 وغالبا سيمنع من دخول اميركا، ولو استخدم بطاقته المالية او متاجرة رقمية قد يوضع على قائمة الملاحقين! https://t.co/im9UJvPaeJ — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) September 5, 2019

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن):”فمن ذاك الأحمق الذي يزور #ايران؟ عدا انها بلد متخلف وبلا خدمات سياحية فإن السلطات الاميركية ستضع كل زائر على الرادار الأمني وغالبا سيمنع من دخول اميركا، ولو استخدم بطاقته المالية او متاجرة رقمية قد يوضع على قائمة الملاحقين!”

ونقلت وزارة الخارجية القطرية في بيان على لسان مصدر لم تسمه قوله: “السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية”.

وأضاف المصدر وفقا لبيان الخارجية القطرية: “بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، وذلك لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار”.

ويذكر أن لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، أوضحت في مقابلة سابقة لها طبيعة العلاقات التي تجمع بين بلدها وإيران، وذلك وسط الانتقادات التي وجهت للدوحة من قبل دول خليجية لتحفظها على البيان الختامي للقمم العربية شديد اللهجة صوب إيران، في يونيو الماضي.

جاء ذلك في مقابلة للخاطر عل قناة الجزيرة القطرية، حيث قالت حينها: “علاقة دولة قطر بإيران هي علاقة قائمة على الحقائق، وهذه النقطة هي نقطة مهمة، هناك حقائق جغرافية لا يمكن أن نتجاوزها هناك حقيقة أننا نشترك معهم في أكبر حقل للغاز في العالم بأكمله، لا يمكن أن نتجاوز هذه الحقيقة..