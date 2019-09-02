أمير قطر وأمير الكويت
أمير قطر وأمير الكويت
الهدهد

قبل مغادرته إلى أمريكا للقاء ترامب .. رسالة من أمير قطر لأمير الكويت .. إليكم ما جاء فيها

كتب الأناضول "وطن"
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تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، رسالة خطية من مبعوث أمير ، ، تضمنت “آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، استقبل الصباح، اليوم جاسم بن حمد بن خلیفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، حيث سلمه رسالة خطية من الأمير تميم.

وتتعلق الرسالة بـ”العلاقات الأخویة الراسخة وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في شتى المجالات والقضایا ذات الاھتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة”، وفق المصدر ذاته.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي سبق أن سلم أمير قطر، رسالة من نظيره الكويتي في 29 أغسطس/آب الماضي.

وغادر أمير الكويت الذي يقود محاولات لإتمام مصالحة خليجية بين قطر وعدة دول بالخليج بينها إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة لم تحدد طبيعتها، يعقبها لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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