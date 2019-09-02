فهد المالكي ساخراً من “سليط اللسان” ضاحي خلفان: أغلق صفحتك وريح نفسك بعد أن رفعت الوزار الابيض

سخر المغرد القطري، فهد المالكي، من حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، بعد اعترافه بقوة الاعلام القطري وتأثيره وتفوقه في المنطقة، قائلاً له (احسنت ياضاحي بقولك الحقيقة اخيرا).

وقال المالكي في تغريدة رصدتها “وطن”، رداً على تغريدة “سليط اللسان”، ” قلنا لك ما تروم قطر واهل قطر بس ما طعتنا بوييه.. لن تستطيعون مقارعة قطر لا اعلاميا ولا غير ذلك “.

ونصح المالكي، ضاحي خلفان بإغلاق صفحته على “تويتر”، قائلاً :” ريح نفسك بعد ان رفعت الاوزار الابيض، وقريبا سيعترف من هو اعلى منك رتبة بالهزيمة وفوز قطر “.

احسنت ياضاحي @Dhahi_Khalfan بقولك الحقيقة اخيرا..قلنا لك ما تروم قطر واهل قطر بس ماطعتنا بوييه..لن تستطيعون مقارعة قطر لا اعلاميا ولا غير ذلك…اغلق صفحتك وريح نفسك بعد ان رفعت الاوزار الابيض.وقريبا سيعترف من هو اعلى منك رتبة بالهزيمة وفوز قطر. https://t.co/OMBZYdZmIC — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) September 2, 2019

وكان حاكم دبي محمد بن راشد، قد وبخ ضاحي خلفان والمغرد البذئ حمد المزروعي على طول لسانها، وهو ما دفع خلفان للخروج على “تويتر” محاولاً تبرأة نفسه مما يجري.

وقال خلفان في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً رصدتها “وطن”، ” كنت اسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقة وكنت ارد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه.. ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم ان اعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت ان تحقق اهدافها وتشوه صورة خصومها… فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول الى الغاية المطلوبة “.

كنت اسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقةوكنت ارد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه..ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم ان اعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت ان تحقق اهدافها وتشوه صورة خصومها… فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول الى الغاية المطلوبة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 2, 2019

واعتبر محمد بن راشد أن العبث والفوضى اللذين يحدثان على مواقع التواصل الاجتماعي يأكلان من «منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها» .