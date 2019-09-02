فهد المالكي - ضاحي خلفان
فهد المالكي - ضاحي خلفان
الهدهد

فهد المالكي ساخراً من “سليط اللسان” ضاحي خلفان: أغلق صفحتك وريح نفسك بعد أن رفعت الوزار الابيض

كتب خاص "وطن"
0

سخر المغرد القطري، فهد المالكي، من حارس بارات دبي، ، بعد اعترافه بقوة وتأثيره وتفوقه في المنطقة، قائلاً له (احسنت ياضاحي بقولك الحقيقة اخيرا).

وقال المالكي في تغريدة رصدتها “وطن”، رداً على تغريدة “سليط اللسان”، ” قلنا لك ما تروم واهل بس ما طعتنا بوييه.. لن تستطيعون مقارعة لا اعلاميا ولا غير ذلك “.

ونصح المالكي، ضاحي خلفان بإغلاق صفحته على “تويتر”، قائلاً :” ريح نفسك بعد ان رفعت الاوزار الابيض، وقريبا سيعترف من هو اعلى منك رتبة بالهزيمة وفوز قطر “.

وكان حاكم دبي ، قد وبخ ضاحي خلفان والمغرد البذئ على طول لسانها، وهو ما دفع خلفان للخروج على “تويتر” محاولاً تبرأة نفسه مما يجري.

وقال خلفان في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً رصدتها “وطن”، ” كنت اسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقة وكنت ارد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه.. ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم ان اعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت ان تحقق اهدافها وتشوه صورة خصومها… فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته  للوصول الى الغاية المطلوبة “.

واعتبر محمد بن راشد أن العبث والفوضى اللذين يحدثان على مواقع التواصل الاجتماعي يأكلان من «منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها» .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ضاحي خلفان يمتدح الاعلام القطري بعد “توبيخه” ويعاتب محمد بن راشد: انا لست…

الهدهد

“شاهد” الأردنية علا الفارس مذيعة على شاشة “الجزيرة” لأول مرة…

الهدهد

عبدالله بن زايد يدافع عن “الساقط” المزروعي ويرد على حاكم دبي:…

الهدهد

حارس بارات دبي ضاحي خلفان يكشف طبيعة التحالف السعودي الإماراتي حسب فهمه الشخصي: لا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.