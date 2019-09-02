رجل أعمال في الإمارات يغتصب نادلة في مطعم .. “استدرجها ولم يتوقف حتّى نزفت بغزارة”!

اتهم رجل أعمال في الإمارات باغتصاب نادلة عربية تعمل في مطعمه، بعد أن استدرجها إلى مكتبه، وفض غشاء بكارتها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت المجني عليها إنها كانت تعمل في مطعم المتهم لنحو ثمانية أشهر، ولم تستطع الاستمرار لعدم اعتماد إقامتها على المطعم، ثم التحقت بمطعم آخر لفترة ثلاثة أشهر، ولم تستمر أيضاً فعادت مجدداً إلى المطعم الأول، بعد أن علمت بحاجته إلى موظفين، والتقت بالمتهم الذي عرض عليها وظيفة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتبه في البناية ذاتها للتوقيع على العقد، لافتة إلى أنها دخلت المكتب من قبل حين التحقت بالمطعم سابقاً، لكن لم تعلم أن هناك غرفة صغيرة ملحقة.

وأضافت أنها دخلت وكان المتهم ينتظرها أمام الباب، فأغلق خلفها بالمفتاح ووضعه في جيبه، فسألته عن السبب، لكنه هدّأها وطلب منها عدم الخوف، ثم اقترب منها وتحسس جسدها، وعندما طلبت منه فتح الباب، رفض وهددها بالقتل إذا لم تستجب له.

بعد ذلك، أقدم المتهم على شدها من شعرها وسحبها إلى الغرفة، واعتدى عليها جنسياً، وتوقف فقط حين نزفت بغزارة، ثم وعدها بالزواج وطلب منها عدم إبلاغ الشرطة، وأخرج مبلغاً مالياً من الخزنة وأعطاه لها، ثم سحب جزءاً منه بعد ذلك، دون أن تعلم السبب، مشيرة إلى أنها حاولت مقاومته، لكن فشلت بسبب ضخامة جسده.

وأشارت إلى أنها التقت زميلاً لها بعد خروجها مباشرة، وأبلغته بما حدث، فساعدها على الاتصال بالشرطة، وتمت إحالتها للفحص الطبي، وتبين وجود بعض الآثار التي نتجت عن الجريمة.

وباشرت محكمة جنايات دبي محاكمة رجل الأعمال اذلي قالت عنه صحيفة “الإمارات اليوم” إنه “آسيوي”.