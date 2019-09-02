إعلامية عُمانية حضرت جلسة محاكمة المتهمين بـِ”اختلاسات وزارة التربية” تنشر تعليقاً مثيراً عنهم

علّقت الإعلامية العُمانية حمدة البلوشي على الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات بمسقط الإثنين، للنّظر في القضية المعروفة بـِ”اختلاسات وزارة التربية والتعليم”، والتي يُحاكم فيها ضد 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.

وقال في تغريداتٍ عبر حسابها في “تويتر” إنها حضرت الجلسة، مضيفةً: “في الوقت الذي تعصف الأزمة المالية بالعالم كله ومن بينها السلطنة .. كان أحد المتهمين يوزع المكافئات المالية [نقداً] لبقية المتهمين ومن أموال الدولة وبدون وجه حق ..”.

في الوقت الذي تعصف الأزمة المالية بالعالم كله ومن بينها السلطنة .. كان أحد المتهمين يوزع المكافئات المالية "نقداً" لبقية المتهمين ومن أموال الدولة وبدون وجه حق ..

#اختلاسات_وزاره_التربيه — حــمـــده البـلوشـــي (@ihamdaali) September 2, 2019

وأضافت: خلال جلسة #اختلاسات_وزاره_التربيه تعلمت أن “المال السايب يعلم السرقة”.وتساءلت: “أين الوزيرة والوكلاء الثلاثة ومدراء العموم في وزارة التربية من جريمة الاختلاس التي استمرت لمدة ٣ سنوات ؟!”.

خلال جلسة #اختلاسات_وزاره_التربيه تعلمت أن "المال السايب يعلم السرقة"

أين الوزيرة والوكلاء الثلاثة ومدراء العموم في وزارة التربية من جريمة الاختلاس التي استمرت لمدة ٣ سنوات ؟! — حــمـــده البـلوشـــي (@ihamdaali) September 2, 2019

وامتدحت “البلوشي” الشيخ بدر الراشدي على مهنيته العالية في التعاطي مع مجريات الجلسة للوصول إلى الحقيقة.

ارفع القبعة لـ قاضي الجلسة فضيلة الشيخ بدر الراشدي على مهنيته العالية في التعاطي مع مجريات الجلسة للوصول إلى الحقيقة في قضية #اختلاسات_وزاره_التربيه وبإذن الله القضاء العماني ستكون له كلمة 🙏✨ — حــمـــده البـلوشـــي (@ihamdaali) September 2, 2019

ونظرت المحكمة في القضية التي تعود الى شهر آذار/مارس الماضي، بحضور المدعي العام حسين بن علي الهلالي.

وجاءت جلسة الإثنين، بعد جلسات سابقة تم فيها مواجهة المتهمين بالإثباتات والأدلة التي قدمها الادعاء العام للمحكمة.

وقام الادعاء العام في الجلسة بمواجهة المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي “اللوازم التعليمية” و”الرواتب الأساسية” للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.بحسب “أثير”

وكان الادعاء العام قد وجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 ريال عُماني، من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 ريال عماني، تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557 ريال عُماني.

كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 ريال عُماني في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 ريال عُماني مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973 ريال عُماني.

كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.

وكان الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، قال في تصريحاتٍ له بتاريخ (24/3/2019)، إن اجراءات التحقيق سرية معبراً عن امله في صدور قرار من المحكمة فيها قريبا.

أمّا د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، فقد وصفت الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.

وذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.