إطاحة “غامضة” ومفاجئة برئيس أمن الدولة الكويتي تثير جدلا واسعا.. وزير الداخلية أصدر القرار والتقى مسؤولا بسلطنة عُمان

في قرار أثار جدلا واسعا بالكويت أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم الاثنين، أمرا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، دون الكشف عن أسباب الإيقاف.

وأوضح حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري على موقع ”تويتر“ أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية لندن.

ويشار إلى أنه تم تعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير 2017.

وفي سياق آخر، استقبل الوزير الجراح مساعد المدعي العام في سلطنة عمان علي المعمري والوفد المرافق له بحضور مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري ومدعي عام إبراهيم الشرقاوي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد الجراح خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وسلطنة عمان.

من جانبه، أعرب مساعد المدعي العام علي المعمري عن شكره وتقديره للوزير الجراح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون البناء وتبادل الخبرات على الأصعدة كافة بين البلدين الشقيقين.